Lehren und Lernen, Musizieren und Forschen: Neue Räumlichkeiten für die Hochschule für Musik

er den teilweise steilen Anstieg über die Wintererstraße und die Schöneckstraße geschafft hat, wird mit einem traumhaften Blick über die Freiburger Innenstadt bis über den Kaiserstuhl in die Rheinebene belohnt. An der Nummer 7 angekommen, steht man vor einer wunderschönen Villa, der Villa Bel Rincon, aus der Musik unterschiedlicher Zeiten und Genres dringt. Seit April 2025 finden sich hier die Seminar- und Arbeitsräume des Bereichs der Musikpädagogik und Musikwissenschaft der Hochschule für Musik Freiburg. Über der Stadt, umgeben von Natur und Ruhe, herrscht eine ganz besondere Atmosphäre – hier haben inzwischen Lehramtsstudierende des Fachs Musik sowie Lehrende und Forschende in diesem Bereich das Privileg musizieren, arbeiten und lernen zu dürfen.

1946 wurde die Hochschule für Musik, heute eine der führenden Musikhochschulen Europas, in dem damals kriegszerstörten Freiburg gegründet. Über viele Jahre war sie über verschiedene Gebäude im Stadtgebiet verteilt, bevor sie 1984 in einen speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichteten Neubau an der Dreisam zog. Heute gibt es ca. 700 Studierende und fast 300 Mitarbeitende – und damit Platznot. Da zusätzliche Erweiterungsbauten an dem Gebäude am Mendelssohn-Bartholdy-Platz nicht mehr möglich sind, musste sich die Hochschulleitung nach Alternativen umschauen.

Das Land Baden-Württemberg stellte der Hochschule schließlich die neu renovierte Villa Bel Rincon („Schönes Eck“), die 1929 nach Plänen des Architekturbüros „Philipp Walther & Cie.“ erbaut wurde, zur dauerhaften Nutzung zur Verfügung. Im Februar 2025 begann der Umzug. Der Studienbereich Lehramt Musik durfte sich über die neuen Büros und Seminarräume freuen, da hier die Raumnot in den letzten Jahren besonders zu spüren war. Die viel zu kleinen Seminarräume im Hauptgebäude waren für einen zeitgemäßen Seminarbetrieb, in dem Singen, Musizieren, Komponieren und Tanzen mit großen Seminargruppen integrale Bestandteile sind, nicht geeignet. „Endlich können wir in unseren Seminaren für das Lehramt auch schulischen Unterricht simulieren, in dem das musikalische Handeln der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Zentrum steht. In unseren kohärenten Lehrkonzepten ist es wichtig, dass Theorie und Praxis eng aufeinander bezogen sind. So kann das künstlerische und pädagogische Handeln in der Teilnehmenden- und Lehrendenrolle erprobt werden und mit wissenschaftlichem Wissen über das Lernen von Musik und Gestalten von Unterricht in Beziehung gesetzt werden“ sagt Studienbereichsleiter Prof. Dr. Thade Buchborn.

Aktuell gibt es ca. 125 Studierende, die das Fach Musik im Lehramt studieren. Wer später das Fach Musik am Gymnasium unterrichten möchte, studiert das künstlerische Fach Musik an der Hochschule für Musik Freiburg in Kombination mit einem weiteren wissenschaftlichen Fach an der Universität Freiburg. Der Studiengang, der den Weg ins Lehramt (Gymnasium) eröffnet, ist der polyvalente Zwei-Hauptfächer Bachelor mit Lehramtsoption und einem anschließenden Master of Education. Zusätzlich zur Bewerbung ist eine Eignungsprüfung an der Hochschule für Musik notwendig, die das Können auf dem Hauptinstrument, in Klavier, Gesang, Schulpraktischem Klavierspiel, Musiktheorie und Gehörbildung als auch den Umgang mit der Sprechstimme abprüft.

Im Studium haben die angehenden Lehrkräfte Gelegenheit, ihre künstlerischen, pädagogischen, fachdidaktischen und wissenschaftlichen Kompetenzen gleichermaßen zu entwickeln. Das Lehrangebot ist umfassend: vom künstlerischen Einzelunterricht auf dem eigenen Instrument bei hoch qualifizierten und international renommierten Lehrkräften über Ensembleangebote in Chören, Jazz-Pop-Bands, Orchestern und Kammermusikensembles bis hin zu wissenschaftlich-theoretischen Veranstaltungen in Musiktheorie, Musikwissenschaft und Pädagogik. Ergänzt werden diese Ausbildungsinhalte durch Praxisphasen an Freiburger Schulen, in denen die Studierenden Unterrichtserfahrungen sammeln und Schulforschungsprojekte durchführen.

Die Hochschule für Musik ist im November 2019 der hochschulübergreifenden Einrichtung „School of Education FACE“ beigetreten und bündelt mit den beiden anderen Partnerhochschulen, der Pädagogischen Hochschule Freiburg und der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, ihre spezifischen Stärken in der Lehrkräftebildung am Standort Freiburg.

Für alle, deren Interesse jetzt geweckt wurde: Zu Beginn jedes Jahres, meist im Februar, veranstaltet die Hochschule für Musik Freiburg einen Studieninformationstag Lehramt Musik. Dazu lädt sie alle Interessierten unabhängig von ihrem Alter und den individuellen Vorerfahrungen zu einem Kennenlernen an den Campus ein, gibt Einblicke ins Lehramtsstudium Musik und berät die Studieninteressierten individuell zur Eignungsprüfung.



Weitere Infos: www.face-freiburg.de oder www.mh-freiburg.de

Stefanie Kreuzwieser, Hochschule für Musik Freiburg

Caroline Wacker, School of Education FACE

Foto: Die Hochschule für Musik bekommt neue Räumlichkeiten © Ben Klaußner | Hochschule für Musik Freiburg