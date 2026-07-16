Gesichter am Strand: Marion Klötzer und Stefan Dohmen zeigen ihre Fotografien im Stadtteilbüro Weingarten

Wer im oft durchgetakteten Alltag nach Inspiration sucht, sollte einen Blick in das Stadtteilbüro Weingarten (Krozinger Straße 11) werfen. Dort präsentieren Marion Klötzer und Stefan Dohmen aktuell eine faszinierende Fotoausstellung unter dem vielsagenden Titel „Besuch aus dem Meer“.

Die gezeigten Fotografien entstanden während eines gemeinsamen Urlaubs an der bretonischen Küste. Nach zwei Wochen erholsamer Ruhe am Meer passierte etwas Magisches: „Mit der Entspannung kam die Kreativität“, berichten die beiden Kunstschaffenden rückblickend. Am Strand begannen sie, Muscheln, Algen und Steine zu sammeln und direkt im Sand zu illustren Kunstwerken zu arrangieren.

Foto: Marion Klötzer/Stefan Dohmen

Bei der gut besuchten Vernissage verrieten die beiden ein charmantes Detail ihrer Arbeitsweise: Häufig machten sie ein spontanes Spiel daraus. Während des Strandspaziergangs rief plötzlich einer der beiden „Stop!“. Aus genau den Fundstücken, die in diesem Moment vor ihnen lagen, musste auf der Stelle ein Bild gezaubert werden. So entstanden spielerisch ausdrucksstarke Gesichter im Sand, kunstvolle Algen-Frisuren wie eine „Elvis-Tolle“ oder skurrile Meereswesen.

Die daraus gewachsene Werkserie erinnert uns sensibel daran, wie viel kreatives Potenzial in jedem Einzelnen steckt – und dass es im stressigen Alltag oft nur ein wenig Entschleunigung braucht, um dieses wiederzuentdecken. Wer der Seele etwas Gutes tun möchte, kann die Ausstellung noch bis Ende September besuchen (Mo–Sa 10–12 Uhr, Mi 16–18 Uhr).