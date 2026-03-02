Die Welt zu Gast in der Region: Die Mundologia-Reihe im März

Die Mundologia lädt im März zu eindrucksvollen Live-Reportagen in der Region. Am 3. März, 19:30 Uhr zeigt Hartmut Krinitz im Kurhaus Bad Krozingen „Bretagne – Land im Meer“. Am 5. März, 19:30 Uhr ist Klaus Echle mit „Wildnis vor der Haustür 2“ im Burghof Lörrach zu Gast. Am 6. März, 19:30 Uhr taucht David Hettich im Bürgerhaus Müllheim mit „Abenteuer Ozean – Geheimnisse der Weltmeere“ ab. Im Paulussaal Freiburg folgen am 7. März drei Beiträge. Olaf Krüger entführt um 12:30 Uhr mit „Sagenhaftes Island“, Klaus Echle zeigt um 16 Uhr erneut „Wildnis vor der Haustür 2“ und Hans Kammerlander beschließt um 19:30 Uhr mit „Bergsüchtig“ den Abend. Am 9. März, 19:30 Uhr berichtet Martin Böhm im Bürgerhaus am Seepark in „Up North – Von Freiburg ans Nordkap“. Am 10. März, 19:30 Uhr folgt dort Martin Engelmann mit „Sizilien – und seine vielen Gesichter“. Am 11. März, 19:30 Uhr zeigt Tobias Hauser im Haus der Begegnung Grenzach-Wyhlen „Philippinen – 7107 Inseln voller Kontraste“, während Richard Löwenherz zeitgleich im Bürgerhaus am Seepark Freiburg „Abenteuer Sibirien“ präsentiert. Im Bürgerhaus am Seepark Freiburg folgen weitere Höhepunkte. Alexander Eischeid fährt am 12. März, 19:30 Uhr auf der „Panamericana“, Bruno Baumann nimmt am 13. März, 19:30 Uhr mit in den Himalaya, Tobias Hauser zeigt am 14. März, 19:30 Uhr „Kuba – zwischen Traum und Wirklichkeit“ und am 15. März, 17 Uhr steht „Costa Rica – Reise in den tropischen Garten Eden“ auf dem Programm. Olaf Schubert führt am 18. März, 19:30 Uhr in die Mongolei, am 19. März, 19:30 Uhr stehen erneut die „Philippinen“ im Fokus. In Denzlingen berichtet Wiebke Lühmann am 21. März, 11 Uhr von „Von Freiburg nach Kapstadt“. Um 15 Uhr folgt Willi Weitzel mit „Vom Traum zur Challenge“, bevor Daniela Widmer und David Och um 19:30 Uhr in „Und morgen seid ihr tot“ von ihrer Geiselhaft erzählen. Den Abschluss bildet Reinhold Messner am 24. März, 19:30 Uhr in der Oberrheinhalle Offenburg mit „Über Leben“.

Tickets und weitere Infos: mundologia.de

Bild: Tobias Hauser zeigt „Kuba – zwischen Traum und Wirklichkeit““ © Tobias Hauser