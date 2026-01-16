Abenteuer im Schnee: Internationales Schlittenhunderennen im Januar in Todtmoos

Wenn am Wochenende des 24. und 25. Januar kräftige Pfoten den Schnee aufwühlen und die Musher ihre Teams mit energischen Kommandos durch die winterliche Landschaft lenken, verwandelt sich Todtmoos-Schwarzenbach erneut in eine Bühne für eines der beeindruckendsten Wintersportereignisse Deutschlands: das internationale Schlittenhunderennen! Dieses verbindet sportliche Höchstleistung, Naturerlebnis und internationale Begegnung. Bereits am 23. Januar beginnt das Eventwochenende um 17:30 Uhr mit einer Fackelwanderung zum Waldhaus Husky Camp.

An den Renntagen fällt der Startschuss um 9 Uhr. Mit ihren kraftvollen Schritten und der entschlossenen Energie bringen die Hunde an diesen Tagen einen Hauch Alaska nach Schwarzenbach.

Gäste, die mit dem eigenen Fahrzeug nach Todtmoos kommen, werden gebeten, die ausgewiesenen Parkplätze im Ort zu nutzen. Von dort führt entweder eine rund 4 Kilometer lange Winterwanderung nach Schwarzenbach oder ein regelmäßig fahrender Shuttlebus. Wer auf das Auto verzichten möchte, kann die regionalen Busshuttles aus Waldshut–Tiengen, Bad Säckingen oder Freiburg nutzen. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität steht ein Sondertransfer bereit.

Weitere Infos: www.todtmoos.de

Bild: Ein Hauch Alaska weht im Januar durch Todtmoos Bild: Klaus Hansen © Tourist-Information Todtmoos