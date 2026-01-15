Tanzend die Zukunft gestalten: Ein kostenfreies Tanzprojekt im Studio Pro Arte verbindet Bewegung, Kreativität und Gemeinschaft

Ab Januar startet im Studio Pro Arte in Merzhausen ein kostenfreies Tanzprojekt für Kinder und Jugendliche. In regelmäßigen Trainings, Workshops und Intensivphasen erarbeiten die Teilnehmenden gemeinsam ein großes Tanz- und Theaterstück, das Elemente aus Jazz Dance, Hip-Hop und Contemporary Dance miteinander verbindet und sich inhaltlich mit der Frage auseinandersetzt, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen.

Kinder und Jugendliche mit und ohne Tanzerfahrung sind eingeladen, Teil dieses Projekts zu werden, eigene Ideen einzubringen, tänzerische Fähigkeiten zu entdecken und neue Ausdrucksformen auszuprobieren. Unter der Anleitung professioneller Tänzer:innen lernen sie nicht nur tänzerische Techniken, sondern entwickeln auch ein Gespür für Ausdruck, Bühnenpräsenz und Zusammenarbeit. Den Abschluss bildet eine öffentliche Performance, bei der das Erarbeitete präsentiert wird. Die Teilnahme ist kostenlos und umfasst alle Trainings, Workshops und Intensivphasen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, Schnuppertage finden am 17. Januar, von 10 bis 15 Uhr im Studio Pro Arte sowie am 24. Januar, im Kinder- und Jugendzentrum Weingarten statt.

Dieses Projekt ist eine Chance, die eigene Stimme, den eigenen Körper und die eigene Kreativität zu entdecken, gemeinsam mit anderen etwas Einzigartiges zu erschaffen und zu erleben, wie Kultur verbindet, inspiriert und Freude macht. Für Kinder und Jugendliche bietet sich hier die Möglichkeit, Teil einer lebendigen, kreativen Gemeinschaft zu werden, Erfahrungen auf der Bühne zu sammeln und die eigene Zukunft auf spielerische Weise zu gestalten.

Weitere Infos: studioproarte.de

Bild: Chance Tanz; Copyright: Veranstalter