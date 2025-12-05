Mit Herz durch die Adventszeit: AWO und Sparkasse sammeln Spenden für ältere Menschen

In Freiburg kann noch bis 11. Dezember bei der seit 2010 bestehenden Spendenaktion „Weihnachten mit Herz“ der AWO-Freiburg, unterstützt von der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau, teilgenommen werden. Ziel der Aktion ist es, älteren Menschen mit geringer Rente oder alleinstehenden Senior:innen eine kleine Freude zu bereiten. Wer mitmachen möchte, kann einen Schuhkarton mit Tee, Kaffee, Weihnachtsgebäck, haltbaren Lebensmitteln, Körperpflegeartikeln oder kleinen persönlichen Botschaften packen und in den Geschäftsstellen der Sparkasse oder in der AWO-Geschäftsstelle in Freiburg-Weingarten abgeben.

Alternativ sind Geldspenden möglich, mit denen die AWO die Päckchen einkauft und verpackt. Die Verteilung übernehmen die beteiligten AWO-Einrichtungen, ambulante Dienste und soziale Treffpunkte, überschüssige Päckchen gehen an die Freiburger Tafel.

Besonders engagierte Helfer:innen können bei der großen ehrenamtlichen Verpackungsaktion am 12./13. Dezember im Glashaus Rieselfeld mitwirken. (Anmeldung: petra.winterhalter@awo-freiburg.de). Die Initiative zeigt, wie Gemeinschaft und Engagement selbst kleine Gesten in große Momente der Freude verwandeln können.



Weitere Infos und Spenden: awo-freiburg.de

Bild: © Hannah Barata/pexels