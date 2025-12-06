Ein Abend, ein Wort: Julica Goldschmidt begrüßt zur neuen Freiburger Gesprächsreihe im Theater Freiburg

Am 13. Dezember, 20 Uhr öffnet das Kleine Haus des Theater Freiburg seine Türen für eine besondere Gesprächsreihe: „Ein Abend, ein Wort“. Dieses neue Format rückt an jedem Abend einen zentralen Begriff in den Fokus und lädt prominente Persönlichkeiten sowie das Publikum ein, über dessen Bedeutung für Freiburg, die Region und das persönliche Leben zu diskutieren.

Moderiert wird der Abend von der gebürtigen Freiburgerin und erfahrenen Sprecherin Julica Goldschmidt. Bekannt als Stadionsprecherin des SC Freiburg, wechselt sie für diese Reihe vom Spielfeld auf die Bühne, um in lockerer Atmosphäre zum Austausch anzuregen. Im Mittelpunkt dieser Ausgabe steht das Freiburger Mundartwort „Zämme“, was so viel wie „zusammen“ oder „alle miteinander“ bedeutet. Um diesen verbindenden Begriff zu beleuchten, empfängt Goldschmidt hochkarätige Gäste aus Kultur, Sport und Musik:

André de Ridder , Generalmusikdirektor des Theater Freiburg, bringt die künstlerische und internationale Perspektive ein. Er ist bekannt für seine stilistische Offenheit und innovative Projektarbeit, welche die Zusammenarbeit über Genregrenzen hinweg fordern.

Die World HipHop-Band Zweierpasch aus Kehl, bestehend aus den Zwillingsbrüdern Felix und Till Neumann, vertritt die grenzüberschreitende Kraft der Musik. Ihr deutsch-französischer Conscious Rap, der sich für Freundschaft und gesellschaftliche Themen einsetzt, liefert eine rhythmische und politische Sicht auf das „Zämme"-Sein.

Nils Petersen, die ehemalige Kultfigur und erfolgreichste Joker der Bundesliga-Geschichte des SC Freiburg, teilt seine Erfahrungen aus dem Teamsport. Seine Karriere war von Kollegialität und der engen Bindung zu den Fans geprägt, was eine spannende sportliche Facette des Gemeinschaftsgefühls verspricht.

Die vielfältigen Hintergründe der Gäste garantieren einen facettenreichen und inspirierenden Dialog über das, was die Freiburger Gemeinschaft ausmacht.

Fotos: Julica Goldschmidt © Felix Groteloh / André de Ridder © Marco Borggreve / Nils Petersen © privat / Zweierpasch – Felix und Till © Renaud Menoud Smash