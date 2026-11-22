Polizei-Mannschaftswagen stehen vor der Deutschen Oper Berlin. Gespielt wird Richard Wagners romantische Oper „Der fliegende Holländer“ – eigentlich kein Grund für Sicherheitsbedenken, wenn das Geisterschiff anlegt und der bleiche Seemann am Ende doch noch durch Sentas Tod erlöst wird. Die Nervosität im Vorfeld liegt am Vorhaben des Schweizer Regisseurs Milo Rau, mit diesem Werk die deutsch-israelischen Beziehungen zu erzählen und dabei auch die Perspektive der Palästinenser mit einzubeziehen. Aber bis auf einige Buhs bleibt es nach der Premiere ruhig. Der Abend bietet keine fokussierte, aus der Musik entwickelte Operninszenierung. Die Produktion verheddert sich auch in den vielen Erzählebenen und wird phasenweise erdrückt von der Bilderflut (Video: Moritz von Dungern), die sich fast ohne Pause über die Leinwand ergießt. Der Musiktheaterabend liefert aber ungewohnte Perspektiven, lässt sowohl Israelis als auch Palästinenser zu Wort kommen und gibt Denkanstöße, die in Gesprächen nach den Folgevorstellungen noch vertieft werden können.

Zwei Figuren eröffnen den Abend mit einem persönlichen Monolog. Der in Berlin lebende Israeli Shlomi Moto Wagner erzählt von seiner Leidenschaft bezüglich der Musik seines Namensgenossen. Und die als Kind mit ihren Eltern nach Israel ausgewanderte Sarah von Schwarze von ihrem schwierigen Leben zwischen den Kulturen und Identitäten. Beide waren gemeinsam mit Milo Rau und der israelischen Sängerin Tamara Nishri im August 2026 in Israel unterwegs, um den Boykott von Richard Wagners Werken zu umgehen und seine Musik vor Ort aufzuführen – im Busbahnhof in Jerusalem, aber auch in einem offiziellen Konzert gemeinsam mit der Israel Wagner Society in Jaffa. Dass sie dabei nirgendwo auf Ablehnung oder Protest stießen, ist eine der überraschenden Erkenntnisse des Abends. Milo Rau sieht den Holländer als die deutsche Schuld – und lässt ihn bei seinem ersten Auftritt noch im Gestapo-Ledermantel auftreten. Als Schätze präsentiert der geheimnisvolle Kapitän dem als israelischen Siedler aus der Gründerzeit gezeichneten Daland (kantabel: Taleq Nazmi) Schatzkisten von Degussa und BASF (Bühne: Anton Lukas). Dass die deutsche Schuld Tomasz Konieczny so auf die Stimme schlägt, dass die Partie mitten in der Vorstellung von Derek Welton am Notenständer souverän übernommen wird, hätte man auch als Teil der Inszenierung betrachten können, ist aber gesundheitlich bedingt.

Attilio Glaser gibt einen mit viel Tenorglanz ausgestatteten Erik, der im Regiekonzept die palästinensische Seite vertritt. Darstellerisch ist Ausrine Stundyte als nach beiden Seiten empathische Senta überaus präsent, stimmlich forciert sie ihren Sopran aber zu sehr ins dramatisch Schrille. Dirigentin Giedre Slekyte achtet bei ihrer ersten Wagner-Oper auf Transparenz und im zweiten Teil auch auf dramatischen Zug, der zunächst fehlt. Das Orchester der Deutschen Oper Berlin hat in vielen Details noch Luft nach oben, der stimmgewaltige Chor und Extrachor (Einstudierung: Marco Medved) lässt hingegen keine Wünsche offen. Die drei Aufzüge gestaltet Rau als drei Etappen deutsch-israelischer Beziehungen: Anfangsjahre nach der israelischen Staatsgründung, Attentat auf die israelische Delegation bei den Olympischen Spielen 1972 in München und die Zeit nach dem 2005 in Berlin eingeweihten Holocaust-Denkmal. Zu selten gelingt es Rau, sein Konzept mit der Operngeschichte zu verzahnen. Die zusätzlichen Videos von seiner Israelreise sorgen für interessante Einblicke, aber verhindern eine echte szenische Verdichtung. Die wichtigste Erkenntnis des Abends bezüglich Deutschland hat am Ende ein Künstler aus Gaza: Erlösung wird erst dann erzielt, wenn sich Schuld in Verantwortung umwandelt.

Weitere Vorstellungen: 13./20.2. 2027