Weißer Tanzboden, Neonlicht, leises Gesinge aus dem Backstage. Dann kommen sie wie eine Gruppe aufgeregt-schüchterner Kindergartenkinder: Hand in Hand schieben, ziehen, trippeln und stolpern sie aus der rechten Ecke diagonal über die leere Bühne des Großen Hauses. Das Publikum sieht Sneakers, viel nacktes Bein, knallige Farben, Glitzer und Fransen. So divers dieses Ensemble, so individuell seine Aktionen und Bewegungssprachen: Die einen summen, die anderen trällern, es gibt kleine, verrückte Solo-Ausbrüche, plötzliche Impulse infizieren andere und versacken wieder, Paare finden und trennen sich. Man traut sich, experimentiert, sucht Verbündete. Ein clowneskes Wimmelbild voller Dynamik. Aus dem Off verhaltener Minimal Beat – und für einen Moment, wie ein Wunder, vereint sich die Truppe in einer synchronen Choreografie aus wilden Sprüngen.

„Irresistible Revolution – „Unwiderstehliche Revolution“ nennt die argentinische, in Brüssel lebende Choreografin Ayelen Parolin ihren mitreißenden Tanzabend, der diesen Sommer auf Kampnagel in Hamburg Premiere feierte. Jetzt gastierte sie mit ihrer Compagnie Ruda am Tag der Deutschen Einheit im Theater Freiburg. Mit „Irresistible Revolution“ bezieht sich Parolin auf die Ideen der US-amerikanischen Autorin und Aktivistin Adrienne Maree Brown und ihrem bahnbrechenden Buch „Pleasure Activism: The Politics of Feeling Good“: Freude als politischer Akt, der Heilung und nachhaltigen Widerstand schafft. Eine betörende, weil unglaublich belebende Idee in Zeiten globaler Megakrisen: Statt Ohnmacht, Spaltung und Vereinsamung glaubt sie an die Macht der politischen Bewegung aus Vergnügen. Gelebt wird das hierzulande nur bei CSDs und flashmobs. Parolin verknüpft dieses Konzept mit ihren Kindheitserinnerungen an den Karneval in Buenos Aires und macht ihr zwölfköpfiges Ensemble zur Murga, einer nachbarschaftlich organisierten Trommel- und Tanzgruppe, die traditionell tief in der Arbeiterkultur verwurzelt ist.

Dabei setzt sie ganz auf Vielfalt, Neugierde und Reibung: Ethnien, Geschlechter, Körper, Kostüme, Tanzstile – nichts ist hier perfekt oder normiert. Stattdessen eine kunterbunte Truppe, die nach und nach im scheinbar anarchischen, spontanen Chaos zum Kollektiv zusammenfindet. Humor ist dafür ein wichtiger Katalysator: Sie scheitern, toben, und kabbeln sich, kreischen, schreien und tönen, posen, balzen, wirbeln und headbangen in immer neuen Konstellationen – man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Es gibt viel Clownerie und Elemente aus Akrobatik, Breakdance- und Kampfsport, immer wieder plötzliche Synchronität, Licht- und Rhythmuswechsel. Alles ist im Flow, steigert sich im befreienden Rausch bis zur Ekstase. Noch lange nach dem begeisterten Applaus pulsiert diese Energie mächtig in einem nach – als lebensbejahende Vision, die die Welt gerade so nötig braucht…