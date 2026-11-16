Die Schweizer Künstlerin Cécile Wick zeigt im Kabinett im ersten Stock Arbeiten aus den letzten drei Jahren. 1954 im Kanton Aargau geboren und auf einem Bauernhof aufgewachsen studierte die Primarlehrerin Kunstgeschichte und Germanistik an der Zürcher Universität. Sie erhielt zahlreiche Stipendien und lebte und lernte drei Jahre in den USA, dann in Paris, Rom und Kairo, wo sie jeweils Ausstellungen ihrer Werke zeigte. Sie bewegt sich mit ihren naturalistischen Arbeiten an der Schnittstelle von Fotografie, Malerei und Druckgrafik. Im Laufe ihrer Entwicklung von der Performancekünstlerin zur Videoarbeit, setzte sie in den 1980er Jahren die Camera Obscura ein, später die analoge Spiegelreflex- und die Polaroidkamera. Durchgängig arbeitete sie als Dozentin, später als Professorin an der ZHdK, der Zürcher Hochschule der Künste. Zusammen mit dem Kollegen Peter Radelfinger gründete sie und betrieb drei Jahre die F.I.R.M.A., die v.a. Kunst- und Bauprojekte initiierte. Der Kunstpreis des Kanton Zürich und das Vorbergstipendium in Venedig zählen neben dem Preis für „Die schönsten Schweizer Bücher“ zu ihren jüngsten Auszeichnungen. Seit 1996 entstehen Heliogravuren, ein fotografisches Edeldruckverfahren. Heute arbeitet sie mit der digitalen Kamera und dem Mobiltelefon. So entstehen als Bilder eigene konstruierte Wirklichkeiten wie das Bild „Leere Tage“ mit einer sinnlich ansprechenden Oberfläche. Oft gelingt Wick dabei eine Annäherung an die Malerei. Mittig zieht im Ausstellungsraum eine durchgehende Installation an, deren kleinformatige Arbeiten von zwei Seiten betrachtet werden können. Es sind Tuschezeichnungen auf Japanpapier, die mit verschiedenen Pinseln, Federn und Stiften ausgeführt sind: Punkte, Kreise, geschwungene Linien und lange Striche werden so zu Wassertropfen, Halmen und Stängeln, Ähren, Knospen, Blüten, Blumen, Ästen, ja selbst zu Mond und Sonne in der Größe von 33,5 x 24,5cm. Sie lassen Raum für poetische Fantasien. Die Wände rundum sind mit unterschiedlich großen Werken bestückt. Schon eingangs von der Treppe aus wurden BesucherInnen vom „Leuchter 1“ angezogen. Im Bild leuchten weiße Glühbirnen unter gläsernen Häubchen vor einer erdig roten Decke mit eingeschriebenen Kassetten. Es folgen „Silverstrands“, „Silverroses“, „Peonia“, Lithografien, Steindrucke vom Feinsten. Dann karstige Landschaften „Grossen Vergessen“ und „Sommerflimmern“, Pigment-Drucke auf Büttenpapier im Querformat, auf denen die Luft vor Hitze flimmert. Dieser Sommer hat uns allen gezeigt, was die technisch brillante Künstlerin schon 2025 darzustellen vermochte. Vor den Gräsern der „Sommerstille“ kann gut und gerne lange verweilt werden. Dazu fehlen Sitzgelegenheiten im Raum! Einige schlichte Holzrahmen betonen den gesetzten Titel: „Nahe Ferne“. So lässt sich gut in der Vorstellung zoomen. Die Monotypie „Rausch1“ in glänzendem Blau zeigt aufrechte Haltung einfacher Pflanzenstängel. Wie ein möglicher wunderschöner Spiegel.

Cécile Wick: In naher Ferne. Museum Franz Gertsch, Platanenstraße 3, Burgdorf bei Bern. Bis 29.11.26