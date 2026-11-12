Das Blitzen im Auge des Betrachters: Im Gespräch: Galerist Albert Baumgarten zum 50. Jubiläum

In diesem Jahr feiert die Galerie Albert Baumgarten ihr 50-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung stellt sich Albert Baumgarten die Frage, wie man in der Provinz zeitgenössische Kunst vermittelt und verkauft. Vor gut 35 Jahren kam Raimer Jochims Frage „wie wollte ich werden, als ich jung war?“ hinzu. Oder anders formuliert, wie führt man eine Galerie, die Ausdruck der Persönlichkeit des Galeristen ist. Annette Hoffmann sprach mit Albert Baumgarten über seine Anfänge vor 50 Jahren, Solidarität unter Galeristen und warum es wichtig ist, ein guter Erzähler zu sein.

Kultur Joker: Herr Baumgarten, 1976 haben Sie mit 25 Jahren Ihre Galerie gegründet. Was für ein kulturelles Klima herrschte damals?

Albert Baumgarten: Das Klima war super. Alles war politisch sehr aufgeladen, die Debatten waren hitzig. Und es gab eine geradezu euphorische Begeisterung für die Kunst. Die 1970er Jahre waren durch eine große Offenheit gekennzeichnet. Als Jugendlicher habe ich mich sehr an Frankreich und den USA orientiert. USA war regelrecht Wunderland: Andy Warhol, Robert Rauschenberg…

In der Nachkriegszeit herrschte im Westen ein enormer kultureller Nachholbedarf. Als Jüngster (Jahrgang 1951) von drei Geschwistern konnte ich meine Eltern fragen, was war da im „Dritten Reich“ los gewesen? Warum erzählt ihr nichts? Meine Generation wollte aufbrechen und war neugierig. Wir haben uns gefragt, was passiert in der Welt? Wer sind wir?

Kultur Joker: Kunst war also auch eine Positionsbestimmung?

Baumgarten: Das kann man so sagen. Ich bin in Mannheim in ein Gymnasium mit Musik- und Kunst-Schwerpunkt gegangen. Mein Kunstlehrer Gerhard Foelz hatte zusammen mit Horst Antes studiert und nahm mich in der Oberstufe einmal in die Karlsruher Akademie mit. Antes schaute meine Mappe an und sagte: „Jetzt mach‘ du erst mal dein Abitur, dann kommst du zu mir“. Als ich meinen Eltern stolz verkündete, ich werde Künstler, meinten sie, mach‘ du erst einmal was Richtiges. Dagegen habe ich mich nicht aufgelehnt. Aber ich habe es im Rückblick nicht bedauert, die meisten unterschätzen, welche Substanz es braucht, um als Künstler ein Leben lang durchzuhalten.

Kultur Joker: Stattdessen fingen Sie an, mit Kunst zu handeln?

Baumgarten: Die Galerie befand sich in der Adelhauserstraße im Haus zum Dachs. Ich habe mit einigen Freunden die Räume von Heinz Holeczek übernommen. Unsere etwas naive Vorstellung war, dass wir es den etablierten Galeristen in Freiburg und Umgebung so richtig zeigen. Ich hatte keine Ahnung von Betriebswirtschaft aber schnell gemerkt, zusammen mit anderen ist man in einem besseren Fahrwasser. 1980 habe ich daher mit den damals vorhandenen Kunstvermittlern die Interessengemeinschaft Freiburger Galerie gegründet.

Blick in die Galerie in der Kartäuserstraße 32 („Farbe bekennen“, 2016) © Klaus Rudolf

Kultur Joker: Während ihrer 50-jährigen Tätigkeit als Galerist haben Sie sich immer auch für die gemeinsamen Interessen engagiert, etwa beim Landesverband Baden-Württemberg und im Vorstand des Bundesverband Deutscher Galeristen. Warum war Ihnen das wichtig?

Baumgarten: Es stimmt eben: zusammen sind wir stärker. Der Landesverband Baden-Württemberg, den ich initiiert habe, war in der Bundesrepublik der erste Landesverband überhaupt. Wir im Süden waren isoliert und kamen gegen die Übermacht der Galerien im Rheinland nicht an, die unter anderem den Zugang zur Art Cologne im Griff hatten. Das war damals die einzig wichtige Messe für uns. Nach der Gründung weiterer Landesverbände konnten wir ihnen dann endlich auch Paroli bieten. Unter jüngeren Galerien erlebe ich heute eine viel größere Konkurrenz, sie sind viel individualistischer. Der Gedanke der Solidarität ist nicht mehr so ausgeprägt.

Kultur Joker: In Freiburg nimmt die Zahl der Galerien ab. Wenn sich Jüngere für die Kunst einsetzen, gründen sie eher Off-Spaces. Ist das typisch für Freiburg?

Baumgarten: Nein, das ist ein Trend im ganzen Land. Off-Spaces haben es dennoch sehr schwer, sich auf Dauer zu halten. Diejenigen, die sie ehrenamtlich antreiben, müssen ja zusätzlich auch für ihren eigenen Lebensunterhalt arbeiten und fehlen so mit ihrem Engagement wiederum dem Off-Space.

Kultur Joker: Was ist das überhaupt ein Galerist – nach 50 Jahren müssten Sie es wissen.

Baumgarten: Als Galerist bin ich Hausmeister, Putzhilfe, Sozialarbeiter, mache Kaffee und bin mein eigener Kurator. Als ich anfing, war ich stark am Informell interessiert bis ich gemerkt habe, dass ich mit einem zu eng gefassten Konzept in Freiburg keinen Erfolg haben werde. Außerdem hatte ich ein Interesse an verschiedenen Gattungen und Richtungen: an Malerei, Skulptur und Objekten, an abstrakter und figurativer Malerei. Mich allein auf eine Kunstrichtung zu beschränken, wäre mir zu wenig gewesen.

Gerade zeige ich William Hogarth. Ich habe eine große Affinität zur Druckgrafik, da ich früher selbst gedruckt habe und genieße das richtig, von seiner Kunst erzählen zu können. Hogarth war nicht nur ein wichtiger Künstler im 18. Jahrhundert, sondern auch ein politischer Kopf: er hat unter anderem das Copyright erfunden, um sich vor seinen Nachahmern zu schützen. Das muss man doch erzählen, ich merke, wenn ich dann ein Blitzen im Auge des Betrachters auslösen kann.

Als Galerist habe ich natürlich einen Informationsvorsprung. Eine Ausstellung zeigt nie nur schlicht Kunst, sie ist immer auch eine Einladung zum Sehen und zum Gespräch. Sobald ich mich mit den Besucherinnen und Besucher über die Arbeiten unterhalte, erfahre ich etwas aus einer ganz anderen Perspektive. Das ist unglaublich bereichernd.

Kultur Joker: Ohne Messebeteiligung lässt sich heute keine Galerie mehr führen, oder?

Baumgarten: Zumindest nicht in Freiburg. Als Galerist ist man dabei auf eine Mischkalkulation angewiesen. „Bestseller“ können einen durch eine Messe tragen und machen es möglich, dass man dort auch Werke vorstellt, die vielleicht etwas sperriger sind. Messebeteiligungen sind allerdings sehr zeitaufwändig. Die Vorbereitungen dauern ein halbes Jahr, dann kommt die Messe selbst und die Nachbereitung kostet noch einmal zwei bis drei Monate. Darüber vernachlässigt man den Galeriebetrieb vor Ort. Was mich bei den Messebegegnungen freut, dass sich jetzt jüngere Sammlerinnen und Sammler wieder für Malerei interessieren, die ja einige Zeit nicht besonders hoch im Kurs stand. Unsere Aufgabe als Galeristinnen und Galeristen liegt auch in der Geschmacksbildung. Früher war das leichter, da die Auseinandersetzung mit Kunst insbesondere bei einem bürgerlichen Publikum selbstverständlicher war. Dieses Publikum ist für die Kunst eingestanden, heute ist die Distanz zum Zeitgenössischen viel größer.

Es ist schwieriger geworden, ein großes Publikum anzuziehen. Das Morat-Institut etwa war ein Signal weit über die Region hinaus, davon haben wir alle profitiert. Wie auch bei Paul Ege, der 2019 starb, ist der Tod von Franz Armin Morat jetzt für mich nicht nur ein menschlicher Verlust, sein Institut hatte eine immense Strahlkraft für die Stadt.

Die Galerie Albert Baumgarten auf der Art Karlsruhe © Galerie Albert Baumgarten

Kultur Joker: Auf der diesjährigen art Karlsruhe haben Sie sich schon für das Jubiläum warmgelaufen, sie zeigten an Ihrem Stand einen Querschnitt durch das Galerieprogramm.

Baumgarten: Eigentlich war das Galeriejubiläum schon im Januar. Auf der art karlsruhe 2026 haben wir daher das Programm in Petersburger Hängung gezeigt. Dieses Konzept wollen wir jetzt im November in der Galerie mit der Ausstellung „Collection“ wiederaufnehmen. In der Halle Nord zeigen wir in der Ausstellung „as time goes by“ anhand des exemplarischen Prinzips bestimmte künstlerische Positionen, die für die verschiedenen Gattungen, Techniken, künstlerischen Ansätze und Konzept stehen, die die Galerie vertritt.

Kultur Joker: In dieser Ausstellung „As time goes by“ in der Halle Nord ist mit Maria Wallenstal-Schoenberg lediglich eine Künstlerin dabei. Wie das?

Baumgarten: Die Auswahl war ein schwieriger Prozess – über die Jahre habe ich übrigens mehr als 60 Künstlerinnen vertreten – sie berücksichtigt organisatorische, logistische und konzeptuelle Gründe. Ich bestreite sie unter anderem aus dem Bestand meiner Galerie, worauf der Titel „Collection“ anspielt, und hier sind mehr als zwanzig Künstlerinnen vertreten.

Kultur Joker: Spiegelt das Programm einer Galerie auch die eigene Biografie?

Baumgarten: In gewisser Weise. Früher bin ich immer zu den Vernissagen meiner Künstlerinnen und Künstler nach Hamburg oder Frankfurt gefahren, habe Texte geschrieben und war im Jahr auf vier oder fünf Messen. Ich merke inzwischen, dass ich nicht mehr so umtriebig bin wie früher und muss daher auch meinen Stamm an Künstlerinnen und Künstlern reduzieren.

Kultur Joker: Und was passiert im 51. Jahr der Galerie?

Baumgarten: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich beschäftige mich natürlich mit der Frage, wann ich aufhören soll. Es gibt Interessenten an einer Galerieübernahme. Lassen Sie sich überraschen.

Kultur Joker: Herzlichen Dank für die Antworten.

50 Jahre Galerie Albert Baumgarten. Collection, Galerie Albert Baumgarten, Kartäuserstr. 32, Freiburg. Bis 16. Januar 2027.

As time goes by. Halle Nord, Lörracher Str. 31, Freiburg. 15. November 2026 bis 10. Januar 2027.