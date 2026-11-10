Gela Samsonidse zeigt die Ausstellung „Krieg und Frieden“ im Kunstverein Kirchzarten

Seit zwei Jahren befasst sich der 1965 in Georgien geborene und seit drei Jahrzenten in Freiburg lebende Maler Gela Samsonidse in seinem Werk mit dem Thema „Krieg und Frieden“. Die täglich auf uns einstürzenden Bilder vom Ukraine Krieg, den Bombardierungen im Iran, im Nahen Osten, den Bildern aus Gaza lassen niemanden kalt. Die Nachrichten-Bilder schaffen Verunsicherung und Schrecken, sie müssen verarbeitet werden. Indem der Künstler sich mit diesem Thema in seiner Malerei auseinandersetzt, wählt er die ihm gemäße Art damit umzugehen.

Seit vielen Jahren arbeitet Gela Samsonidse in Serien. Bestimmte Themenkomplexe, die er in rationalen Prozessen für sich erschließt, umkreist er in seiner künstlerischen Arbeit in immer neuen Variationen. Oft befasst er sich über viele Jahre mit einer Serie. So ist auch der malerischen Auseinandersetzung mit dem Thema „Krieg und Frieden“ eine Vorbereitungszeit vorausgegangen. In Gesprächen mit unterschiedlichen Menschen tauschte er sich über deren Vorstellungen zur Darstellung der einzelnen Begriffe aus. Der Krieg mit seinen Gräueln und Schrecknissen war für seine Gesprächspartner*innen mit Bildern viel leichter in Verbindung zu bringen, als das Thema Frieden. Wie lässt sich Frieden malen? Mit welchen Bildern wird er assoziiert?

Gela Samsonidse: “Frau-Salat”, Öl auf Lwd, 2026 Foto: Christiane Grathwohl

Gela Samsonidse hat diese Fragen mit seinen eigenen Bildvorstellungen beantwortet. Frieden liegt für ihn in dem, was uns selbstverständlich erscheint und doch manchmal so fragil ist: die Sorglosigkeit des Alltags, das Zubereiten einer Mahlzeit, Malen, Lesen, auf Bäume klettern. Das sind Symbole für Frieden, ein Leben ohne Angst führen können und in der Gemeinschaft anderer die eigene Person entfalten.

Die Bilder des Krieges ähneln sich durch die Jahrhunderte. Samsonidse reiht sich hier ein in Generationen von Malern vor ihm, Otto Dix, Karl Hofer, Francisco Goya und viele andere haben Ansichten vom Krieg und seinen Grausamkeiten geschaffen: zerstörte Häuser, ausgebrannte Städte, verbrannte Landschaften.

Die Ausstellung im Kunstverein Kirchzarten ist eine große Rauminszenierung geworden. Der ehemalige Kirchenraum bietet dazu die Möglichkeit. Im Chor, dem ursprünglichen Bereich für den Altar, finden sich die Bilder, die für den Frieden stehen. Im Kirchenschiff sind die Gemälde als Gegensatzpaare, teils zweireihig gehängt, konfrontativ stehen Gut und Böse einander gegenüber.

Mit seiner expressiven Malerei der freien Gestik und des intensiven Farbauftrags, schafft Gela Samsonidse Bilder, die eine eindrucksvolle Raumwirkung erzeugen. Die Ausstellung ist zum Gesamtkunstwerk geworden, in dem das komplexe Thema von „Krieg und Frieden“ sehr überzeugend künstlerisch verhandelt wird.





Gela Samsonidse „Krieg und Frieden“. Kunstverein Kirchzarten, Alte Evangelische Kirche, Burger Str. 8, 79199 Kirchzarten. Öffnungszeiten Fr, Sa, So 17-19 Uhr. Bis 29.11.26