Kunst, Handwerk und Design: Die Originale lädt zum Jubiläum ins Forum Merzhausen ein

Zeitgenössisches Kunsthandwerk und Design stehen im Zentrum der diesjährigen Originale vom 13. bis 15. November im Forum Merzhausen. Zur zehnjährigen Jubiläumsveranstaltung zeigen rund 50 ausgewählte Künstler:innen, Designer:innen und Kunsthandwerker:innen aus der Region und dem Ausland ihre Arbeiten. Zu sehen sind Werke aus Holz, Metall, Textil und Schmuck, Leder, Keramik und Papier.

Als im Frühjahr 2016 die Museumsmesse in Stuttgart eingestellt wurde, entstand bei den drei Freiburger Goldschmieden Tobias Dingler, Silke Knetsch und Christian Streit die Idee, selbst eine Kunst- und Handwerksmesse zu initiieren. Schnell nahm die Idee Form an: ein Name wurde gefunden und ein Veranstaltungsprofil wurde erarbeitet. Das Forum Merzhausen bot sich durch seine Architektur als idealer Veranstaltungsort an, sodass bereits nach einem halben Jahr Planung die Premierenveranstaltung im Oktober 2016 stattfand.

Regional verwurzelt – international ausgerichtet

Die Originale ist regional verwurzelt und zugleich grenzüberschreitend aktiv. Bereits in den ersten Jahren entstanden Kooperationen mit Kunsthandwerkern aus Freiburgs Partnerstadt Besançon, später bereicherte auf Einladung der Veranstalter auch eine Gruppe von Künstlern aus der iranischen Partnerstadt Isfahan die Ausstellung. 2026 wird die internationale Ausrichtung durch die Kooperative King Art aus Marokko fortgeführt, die traditionelles marokkanisches Kunsthandwerk aus Leder und Raffia im Gepäck haben. Auch für den kulinarischen Genuss wird vor Ort gesorgt sein.

Originale. 13.-15. November, Forum Merzhausen, Dorfstraße 1. Freitag 19-22 Uhr, Samstag 10-18 Uhr, Sonntag 11-17 Uhr.

Foto: Gemeinsam mit Tobias Dingler riefen Christian Streit (links) und Silke Knetsch (rechts) 2016 die Originale ins Leben © Originale