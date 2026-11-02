Männergesundheit 50+: Infoabend mit Fokus auf Herz und Prostata im St. Josefskrankenhaus

Bei einem gemeinsamen Vortragsabend über Prävention und Früherkennung für Männer ab 50 am 19. November informieren Chefärzte der Artemed Kliniken Freiburg. Die Veranstaltung „Was Ihr Herz und Ihre Prostata brauchen“ beginnt um 19 Uhr im Casino im 1. Untergeschoss des St. Josefskrankenhauses Freiburg. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung jedoch erforderlich: E-Mail an SJK-Kardiologie@artemed.de oder telefonisch unter 0761 2711-2701.

„Viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln sich über Jahre, ohne zunächst deutliche Beschwerden zu verursachen. Wer seine Risikofaktoren kennt und rechtzeitig gegensteuert, kann viel für die eigene Herzgesundheit tun“, betont Prof. Dr. Dr. Michael Brunner. Der Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Rhythmologie und Internistische Intensivmedizin am St. Josefskrankenhaus spricht über „Herzgesund in die Zukunft – Prävention für Männer ab 50“. Er erläutert, wie Blutdruck, Blutfette, Blutzucker, Rauchen, Bewegung und familiäre Vorbelastung das persönliche Herzrisiko beeinflussen. Auch Herzinfarkt-Warnzeichen und das richtige Verhalten im Notfall kommen zur Sprache.

Prof. Dr. Dr. Michael Brunner (© St. Josefskrankenhaus Freiburg)

„Früher erkennen, länger gesund bleiben – Urologie für Männer ab 50“ lautet der Vortrag von Prof. Dr. Stefan Tritschler. Der Chefarzt der Klinik für Urologie & Urologische Onkologie am Loretto-Krankenhaus erläutert: „Früherkennung braucht eine gute Beratung, die Nutzen und mögliche Nachteile der Untersuchungen verständlich macht. So können Männer eine Entscheidung treffen, die zu ihrer persönlichen Situation passt.“ Er ordnet typische Beschwerden beim Wasserlassen ein, erklärt den Unterschied zwischen einer gutartigen Prostatavergrößerung und Prostatakrebs und spricht über Möglichkeiten und Grenzen der Früherkennung. Auch Warnzeichen wie Blut im Urin werden thematisiert.

Die Klinik für Kardiologie, Rhythmologie und Internistische Intensivmedizin am St. Josefskrankenhaus bietet das gesamte diagnostische und therapeutische Spektrum der modernen konservativen und invasiven Kardiologie – von der Akutversorgung bei Herzinfarkt über die Behandlung von Herzrhythmusstörungen bis zur Versorgung mit Herzschrittmachern.

Die Klinik für Urologie & Urologische Onkologie am Loretto-Krankenhaus bietet das gesamte Spektrum der modernen urologischen Versorgung. Dazu gehören die operative Therapie urologischer Tumorerkrankungen, rekonstruktive Eingriffe am gesamten Harntrakt sowie die Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung und von Harnsteinerkrankungen.

Foto: Prof. Dr. Stefan Tritschler (© Loretto-Krankenhaus Freiburg)