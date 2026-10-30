Auszeichnung für Freiburger Filmkultur: Kommunales Kino gewinnt Kinopreis in Berlin

Das Kommunale Kino Freiburg hat am vergangenen Wochenende eine der wichtigsten deutschen Auszeichnungen für filmkulturelle Initiativen erhalten. Bei der Verleihung in der Deutschen Kinemathek in Berlin am 24. Oktober wurde das KoKi mit einem zweiten Preis des „Kinopreises 2026“ in der Kategorie „Kino, das verbindet“ geehrt. Kinoleiterin Neriman Bayram reiste nach Berlin, um die Trophäe stellvertretend für das gesamte Freiburger Team entgegenzunehmen.

Die Auszeichnung rückt Freiburg als herausragenden Standort für Filmkunst ins bundesweite Rampenlicht. In ihrer Begründung hob die Jury lobend hervor, dass Freiburg zu den stärksten Kinostädten Deutschlands mit herausragenden gewerblichen Filmkunsthäusern zähle. Inmitten dieses dichten kulturellen Umfelds habe sich das Kommunale Kino Freiburg erfolgreich seinen eigenen Platz mit einem komplementären Angebot erarbeitet.

Weiter lobt die Fachjury das äußerst kompetente Programmarbeit des KoKis. Ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg sei zudem die intensive Verbindung mit der Stadtgesellschaft, die durch zahlreiche Kooperationen erreicht wird. Durch die enge Zusammenarbeit mit verschiedensten lokalen Partnerinnen und Partnern gelingt es dem Kommunalen Kino, seine Arbeit fest in der Freiburger Gesellschaft zu verankern und lebendig zu halten.

Der Preis würdigt das besondere Engagement und die Leidenschaft für die Filmkunst, die das Kino prägen. Für das Team des Kommunalen Kinos Freiburg ist diese bundesweite Anerkennung eine große Freude und zugleich ein wichtiger Ansporn für die zukünftige Arbeit: Man möchte auch weiterhin Filme in ihrer ganzen künstlerischen Vielfalt sichtbar machen und das Kino als zentralen Ort stärken, der unterschiedlichste Menschen in der Stadt miteinander verbindet.

Foto: Leiterin Neriman Bayram Credits: Julka Seifert