Weltacker-Ausstellung im EWS-Store untersucht gerechte und nachhaltige Agrarproduktion

Eine Ausstellung oder viel mehr die Dokumentation eines ambitionierten wie weitsichtigen Projekts präsentiert der EWS-Store. Im Rahmen der Reihe „Anders Wirtschaften“ zeigt die EWS die Weltacker-Ausstellung, in deren Mittelpunkt die Frage steht, wie es uns gelingen kann, Lebensmittel verantwortungsvoll anzubauen, zu konsumieren und gerecht zu verteilen.

Würde man die weltweit vorhandene Ackerfläche durch die Anzahl aller Menschen teilen, stünde jedem von uns etwa 2000 Quadratmeter Ackerland zu. Auf diesen 2000 Quadratmetern müsste letztendlich all das wachsen und gedeiehen, was wir im einzelnen verbrauchen. Vollkommen ausreichend, wäre unser Konsumverhalten verantwortungsbewusst.

Auf dem Mundenhof in Freiburg wird dies eindrücklich, wenn man vor den 2000 Quadratmetern Ackerland von Weltacker Freiburg steht. Ins Flächenverhältnis gesetzt wächst hier, was weltweit auf unseren Äckern angebaut wird – von Lebensmitteln über Futtermittel und Energiepflanzen bis hin zu Pflanzen für Kleidung und andere Rohstoffe.

Derzeit landet etwa ein Drittel aller Agrarprodukte auf dem Müll, mehr als ein Drittel wird an Tiere verfüttert und eine wachsende Zahl wird für die Erzeugung von Sprit und Wärme genutzt. Unsere Ressourcen werden knapp, die Verteilung immer ungerechter.

Die Ausstellung nimmt die Besuchenden mit auf eine Reise durch die vielfältigen Themen des Weltackers. Auf insgesamt vierzehn Tafeln wird anschaulich erklärt, wie die fruchtbaren Böden der Erde genutzt werden, welche Kreisläufe in den Kulturen wirken, welche Rolle Bodenlebewesen und Wasser spielen und wie viele unserer Lebensmittel verschwendet werden.

Chancen für die Zukunft

Zugleich zeigt die Ausstellung samt Begleitprogramm, wie wir diesen Herausforderungen durch strukturellen Wandel entgegenwirken können. Gemeinsam mit der BioBodenGenossenschaft (BBG) und dem Weltacker Freiburg lädt die EWS am 18. November, 18 Uhr unter dem Motto „Landwirtschaft – nachhaltig, gerecht, gesund“ in den EWS-Store ein.

Für Schüler:innen ab der 9. Klasse wird ein kostenloses Programm für zwei Schulstunden angeboten. Bei Interesse kann unter store-­freiburg@ews-schoenau.de angefragt werden. Mo 10-14 Uhr, Di-Fr 10-17 Uhr. Eintritt frei.

Foto: Die BioBodenGenossenschaft (BBG) kaufte u.a. vormals volkseigene Land- und Forstflächen in der DDR, die heute Teil des größten zusammenhängenden Bio-Ackergürtels Europas sind © BioBoden