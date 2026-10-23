Mit Engagement gegen Lebensmittelverschwendung: Freiburger Studentin engagiert sich im Verein foodsharing e.V.

Wenn Bäckereien schließen und Supermärkte abends ihre Regale neu befüllen, beginnt für Bianca Alexandra Kern oft erst der Einsatz: Gegen Lebensmittelverschwendung aktiv zu werden, gehört für die Studentin der Universität Freiburg zum Alltag. Seit Sommer 2020 ist sie ehrenamtlich für den Verein foodsharing e.V. aktiv und hat bei mehr als 500 Einsätzen Backwaren, Obst, Gemüse oder Konserven vor der Mülltonne gerettet. „Inzwischen sind rund 16 Tonnen Lebensmittel zusammengekommen“, sagt sie. Ihr Ehrenamt wurde 2025 von der Universität Freiburg mit dem Sonderpreis für herausragendes studentisches Engagement ausgezeichnet.

Seit 2022 studiert Kern Molekulare Medizin an der Universität Freiburg, zuvor hat sie über den zweiten Bildungsweg ihr Abitur nachgeholt. Neben ihrem Alltag mit zwei Kindern, Vorlesungen und Job zieht sie mehrmals die Woche los, um Lebensmittel bei Supermärkten, Bäckereien, Restaurants oder Catering-Firmen abzuholen und an andere Menschen in ihrem Umfeld weiterzugeben. „Oftmals verteile ich die geretteten Lebensmittel an Studierende, die wie ich in der StuSie wohnen. Auch an geflüchtete Familien oder hilfsbedürftige Menschen gebe ich mehrmals in der Woche Lebensmittel weiter“, sagt sie.

Nachdem Kern 2020 über eine Freundin auf die Lebensmittelrettung aufmerksam wurde, begann ein Engagement, das sich kontinuierlich weiterentwickelt hat. Zunächst übernahm sie verschiedene Abholungen bei Supermärkten, Restaurants und Bäckereien. Heute trägt sie zusätzliche Verantwortung: Seit 2024 koordiniert sie andere Lebensmittelretter*innen und bildet neue Ehrenamtliche aus. Im Frühjahr 2026 hat sie zudem gemeinsam mit zwei weiteren Ehrenamtlichen eine Kooperation mit dem Universitätsklinikum Freiburg gegründet. Seitdem werden dort täglich Lebensmittel aus der Zentralküche gerettet.

Foto: Silvia Wolf / Universität Freiburg