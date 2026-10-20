Blues in allen Facetten: Das Freiburger Blues Festival feiert im November seine 13. Ausgabe

An sechs Festivaltagen, in vier Locations, der Markthalle, der Wodan Halle, dem Gasthaus Schützen und dem Chabah Kandern, feiert das Freiburger Blues Festival mit 14 Konzerten seine 13. Ausgabe. Abgerundet wird das Programm durch ein Privatkonzert, Workshops und die zum zweiten Mal stattfindende „German Blues Challenege“, die als Vorentscheid für die international relevante Blues Challenge in Memphis dienst.

Der Auftakt des Festivals findet am 06.11. ab 20 Uhr mit einer geballten Ladung Frauen-Power bei freiem Eintritt in der Markthalle statt. Die No Sugar Mamas, ein Quintett aus der Berliner Blues-Szene mit Musikerinnen aus Italien, den USA und Deutschland leiten die Festivaltage mit rauchiger Stimme und kantiger Mundharmonika ein. Zahlreiche weitere Künstler aus den USA, Kanada und ganz Europa verwandeln die sechs Tage in ein internationales Erlebnis, worauf der gemeinnützige Verein „Bluesfreunde Freiburg e. V.“, der das Festival veranstaltet, mit Stolz blickt. Im Rahmen der „German Blues Challenege“ werden am 07.11 um 19 Uhr in der Wodan Halle bei der Endausscheidung die „German Blues Awards“ vergeben. Qualifiziert haben sich die Bands Dodge Boogie (Blues-Rock aus Berlin), die ElVille Bluesband (Swing-Blues aus Rheinland-Pfalz), IndiJana And The Bandits (Soul-Blues aus Berlin) und die Jan Hirte Band (Electric Blues aus Berlin). Ebenfalls zu Gast an diesem Abend: die österreichischen Blues-Größen Jörg Danielsen & Fabulous Vienna Blues Association aus Wien. Wer lieber den „Blues in the morning“ genießen möchte, kann das am 08.11 ab 11 Uhr im Gasthaus Schützen mit dem schweizerisch-amerikanischen Duo Mike Bischof und Jon Shain.

Weitere Infos & Tickets: www.freiburg-blues-festival.de

Foto: Elise Frank spielt am 10.11. in der Wodan Halle © Christian Montajol