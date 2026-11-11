Brache mit Optionen: Karolin Stächeles Dagada Dance Company hatte im E-Werk Premiere mit „Uncharted“

S-Bahnstationen im Nirgendwo sehen so aus: irgendwo eine Straßenlampe, eine Rampe, ein Automat als Späti-Ersatz, falls es jemand gut mit einem meint. Das Vogelgezwitscher wird durch das Rattern und Scheppern eines Zuges unterbrochen, dann wird es elektronisch (Komposition; Paul Tinsley). Bremsen sind nicht zu hören, ob hier überhaupt mal ein Zug hält? Karolin Stächeles Choreografie „Uncharted“ ist in einer urbanen Brache verortet, der Automat leuchtet immer wieder verheißungsvoll auf. Das Sortiment ist in monochromen Farben gehalten. Im E-Werk setzt sich die Rampe aus mehreren Bühnenpodesten zusammen, teilweise verkleidet von einer Wand mit Tags (Bühne: Johanna Kaudewitz). Die vierköpfige Compagnie, bestehend aus Marcella Centenero, Olivia Grassot, Paco Ladrón de Guevara und Paolo Chiarenza, setzt sie oft ein als könnten sie mit ihrem Körpern skaten. Die vier hechten sie hoch oder rollen sich von ihr ab. Nebel liegt über der Szenerie, die es so in Deutschland überall gibt. Ihr Reiz besteht darin, dass der Ort die Option bietet, von hier abzufahren (auch wenn es unwahrscheinlich ist), aber es zumindest im Moment nicht muss. Die Tänzerinnen und Tänzer von Stächeles Dagada Dance Company tragen einen Streetwear-Lagenlook wie man ihn auch beim jungen Premierenpublikum im E-Werk sieht. Marcella Centenero trägt zu schwarzen Bermudas zerrissene Kniestrümpfe und schwarze Schuhe, in das Top ist ein weißer Keil eingearbeitet. Olivia Grassots weißes Oberteil läuft in Keulenärmeln aus, jetzt legt sie neongrüne Post-it-Zettel aus, die im Verlauf des gut siebzigminütigen Abends noch öfters umplatziert werden.

„Uncharted“ ließe sich mit unkartiert oder unerforscht übersetzen und die vier Tänzerinnen und Tänzer treffen sich in einem Raum, der durch eine große Offenheit gekennzeichnet ist. Während die Tänzerinnen und Tänzer anfangs isoliert wirken, interagieren sie zunehmend miteinander. Bewegungen leiten sich oft von Gesten ab, da wird eine Haarsträhne hinters Ohr gestrichen oder Chiarenza und Ladrón de Guevara drehen die Taschenbeutel ihrer Hosen auf links: Buddy-Kultur, die Nähe herstellt. Einmal steht eine der beiden Frauen auf der Tanzfläche, während die anderen reihum auf sie zukommen und sie begrüßen. Mit jedem Mal wird es herzlicher und physischer. Kurz darauf zeigt die herausragende Centenero ausgelassene Sprünge und Drehungen, auch auf der Rampe.

Um Freude soll es, laut Programmzettel, ja gehen. „Uncharted“ zeigt, wie eng sie mit einem Miteinander verbunden ist. Dabei überträgt die Choreografie etwas von der Spontaneität der Jugend auf die Bühne. Die vier kommen zusammen, trennen sich, sie finden sich zu Paaren, dann sind wieder Soli zu sehen. Es gibt Momente großer Nähe und Zärtlichkeit. Manchmal hört man Gesprächsfetzen. Dass man nichts verstehen kann, geschenkt, doch dass die Post-it-Zettel immer wieder umgesetzt werden, von der Straßenlaterne zum Automaten, ist ein bisschen symptomatisch für diese Choreografie. So bedeutungsleer diese Zettel bleiben, so kreist dieser Abend oft um eine leere Mitte. Man findet den Kern nicht. Doch gegen Ende steigert sich „Uncharted“ zu einer neuen Intensität. Da hüpft die Compagnie fröhlich auf der Rampe zu einem gemeinsamen Rhythmus. Die Tänzerinnen und Tänzer springen, laufen, machen Headbanging, finden sich zu einer Formation. Das ist ausgesprochen energetisch. Und wenn am Ende das Licht einer brennenden Zigarette sichtbar ist, denkt man: eine dieser Nächte.



