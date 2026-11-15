Als das erste Thermalwasser aus der Erde sprudelte: Bad Krozingen feiert „115 Jahre Mineral-Thermalwasser“

Auf die Liste des Unesco-Weltkulturerbes hat es Bad Krozingen im Gegensatz etwa zu Baden-Baden zwar noch nicht geschafft. Doch dafür hat das Heilbad im Markgräflerland keineswegs nur verblassenden Belle-Epoque-Charme zu bieten, sondern vitale Gegenwart auf der Basis von 115 Jahren gelebter Alltagskultur. Begriffe wie Gesundheit und Erholung haben sich seit den Anfängen der Kur in Bad Krozingen mehrfach gewandelt und stark in Richtung Wellness und Lifestyle verschoben. Bei einer Feier zum kleinen Jubiläum der Therme, bei der auch der langjährige Kurdirektor Rolf Rubsamen verabschiedet wurde, sagte Oberbürgermeister Volker Kieber, „die Kur in Bad Krozingen lebt“. Dafür hat sich Bad Krozingen mehrfach neu erfinden müssen.

„Jedes Angebot hat seinen Lebenszyklus.“ Was Rolf Rubsamen zum Abschluss seiner 32-jährigen Tätigkeit wie einen betriebswirtschaftlichen Lehrsatz formuliert, hat Kerstin Schlosser kulturwissenschaftlich aufgearbeitet. In einem neuen Buch mit dem Titel „Visionen – Optimismus – Leidenschaft“ fasst sie vordergründig die Chronik des Heilbads zusammen und hintergründig stellt sie dar, wie sich im Lauf der Zeit die Sichtweisen auf Körper und Gesundheit verändert und den Kurort vor immer neue Herausforderungen gestellt haben.

Das Beste aus einer unerwarteten Situation zu machen, war schon eine Bad Krozinger Tugend, als das erste Thermal-Mineral-Wasser aus der Erde sprudelte. 1911 hatte ein Ludwigshafener Geschäftsmann eigentlich nach Erdöl suchen lassen, doch als die Bohrung stattdessen Heilwasser zutage förderte, hat man eben daraus eine Geschäftsidee entwickelt. Zwei Kilometer vom ursprünglich bedeutungslosen Dorf entfernt haben Privatleute mitten auf den Äckern das erste Badehaus mit Wannenbäder errichtet, wobei die heilende Wirkung des kohlensäure- und schwefelhaltigen Wassers anfangs mehr erahnt als bewiesen war.

Der eigentliche Entwicklungsschub kam dann nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Wasseranwendungen in einem eigens dafür gegründeten Institut medizinisch abgesichert und schon früh um die Faktoren Bewegung und Entspannung ergänzt wurden. Zunächst suchten Feriengäste aus eigenem Antrieb Erholung von der Betriebsamkeit des beginnenden Wirtschaftswunders. Ab Ende der 1950er-Jahre dann schickten Rentenanstalten massenhaft ihre Beitragszahler zur Erhaltung oder Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft in Kur. Klinikbauten schossen fortan aus dem Boden – und wurden zum Teil bald wieder geschlossen, als die nächsten Sozialreformen die Aufenthalte einschränkten.

Vita Classica von oben © Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen

Die Kur geriet plötzlich wieder zum unsicheren Geschäft, und Bad Krozingen musste sich abermals umorientieren. Nun rückten Freizeit- und Tagesgäste verstärkt ins Blickfeld und in den letzten 20 Jahren wagte Bad Krozingen dann den nächsten Schritt. Seitdem stehen Wellness und der gesundheitsorientierte Zeitgeist unter der Marke Vita Classica ganz im Vordergrund. Etwa 80 Millionen Euro hat Bad Krozingen in der Ära von Rolf Rubsamen in die Entwicklung des Kurorts gesteckt, dazu kamen private Investitionen: Badelandschaften innen und außen entstanden, dazu Wellness- und Saunabereiche im nordischen, orientalischen oder fernöstlichen Stil, ferner ein neues Hotel mit direkter „Bademantelbrücke“ zur Therme, und für die grüne Kulisse sorgen Palmen, ein japanischer Garten und der erweiterte Kurpark – der gesundheitsbewusste Lifestyle mag es offenbar vielfältig. Der besondere Kniff dabei: Sofern die rein medizinische Anwendung noch gefragt ist, kann sie im gleichen Ambiente stattfinden.

Mehr als eine halbe Million Bade- und Wellnessgäste sowie 600.000 Übernachtungen zeigen, dass das Konzept aufgeht. Den eigentlichen Gesundheitsstandort hat diese Umorientierung keineswegs geschwächt. Kur- und Reha-Einrichtungen bieten immer noch Arbeitsplätze und Zugpferd ist das Herzzentrum, die landesweit wohl einzige universitäre Klinik in einer Kleinstadt.

Übrigens: Rolf Rubsamen gibt künftig seine Erfahrung an der DHBW Lörrach im Fach Gesundheitstourismus als Dozent weiter. Das Krozinger Modell macht also Schule.



