Operette meets Afrobeats: Die Operettenrevue „Amusez-vous: Jacques Offenbach“ am Freiburger Theater

“Amusez-vous“ – amüsiert Euch – lautet der Titel des Offenbach-Abends, mit dem das Freiburger Theater in die neue Saison startete. Der Reaktion des Premieren-Publikums nach zu urteilen, von dem ein Teil während der Vorstellung auf der Bühne Platz nehmen durfte, ist das Vorhaben geglückt. Langer Beifall und eine Cancan-Zugabe sprachen dafür, dass sich das Publikum gut amüsierte. Künstlerisch funktionierte die vom Ensemble La Fleur in Zusammenarbeit mit dem Freiburger Theater verantwortete, ohne Pause gespielte Operetten-Revue nur bedingt. Es wird zu viel improvisiert und zu wenig choreographiert. „Amusez-vous“ (Regie: Monika Gintersdorfer) ist eine Rohfassung, der mehr dramaturgische und künstlerische Formung gut getan hätte. So zerfällt der Abend in Einzelteile. Ein größerer Spannungsbogen bleibt aus, stimmige Übergänge sind kaum vorhanden.

Das Philharmonische Orchester Freiburg ist von einem Catwalk in zwei Gruppen geteilt (Bühne: Christ Mukenge, Lydia Schellhammer) – auch vor dem Orchestergraben gibt es eine Spiel- und Tanzfläche. Der mit dem „Galop“ aus Jacques Offenbachs Opéra bouffe „Geneviève de Brabant“ beginnende Abend möchte die politische Sprengkraft von Jaques Offenbachs Operetten, die sich über die Mächtigen im zweiten französischen Kaiserreich lustig machten, in die Gegenwart übertragen. „Wir wollen nach oben treten“, ist das von Hauke Heumann vorgestellte Motto. Im Spottsong von Timor Litzenberger wird Wirtschaftsministerin Katharina Reiche zum Ziel des musikalischen Angriffs. Brandy Butler widmet Alice Weidel und ihren Widersprüchen einen Walzer mit dem ironischen Refrain „It’s fine“. Leider werden die einzelnen Musiknummern nicht zu größeren Einheiten zusammengefasst, sondern münden in langatmigen Dialogen, die meist auf Französisch und Deutsch – warum eigentlich? – gesprochen werden. Dass die französischen Musiknummern dagegen nicht übertitelt werden, ist schade fürs Verständnis. Man erfährt von Offenbachs Werdegang, den Aufführungsbedingungen in Paris oder dem Inhalt mancher seiner Werke wie „Orpheé aux Enfers“ – mehr Volkshochschule als Theater. Das Philharmonische Orchester Freiburg spielt die Musik von Jacques Offenbach unter der Leitung von Artem Lonhinov mit Esprit und Temperament. Auch in den neu komponierten Adaptionen von Vetcho Lolas agiert es wach und flexibel, so dass die gelegentlichen rhythmischen Ungenauigkeiten der Solisten aufgefangen werden. Meist sitzen die Musikerinnen und Musiker aber untätig im Graben. Schade, dass man einen solch ausgezeichneten Klangkörper bei einer Musiktheaterproduktion dermaßen unterfordert.

Stärker wird der Abend, wenn wie bei „Ce bal est original“ aus „Orphée aux Enfers“, dem legendären Can-Can, Timor Litzenberger ein Motiv loopt und daraus einen mitreißende Tanznummer mit Afrobeats entwickelt, zu denen Carina Andrinandrasana, Virginia Breitenbaumer, Ghita Faiad, Innocent Rukirande Mussa und Annick Choco, die an dem Abend immer wieder im Zentrum steht, ihre Körper mit viel Energie und Präzision bewegen. Cassandra Wright glänzt in „Je suis nerveuse“ aus „Le voyage dans la lune“ mit perfekten Koloraturen und atemberaubender Höhe. Die Sänger Roberto Gionfriddo und Jakob Kunath haben wie auch die Schauspieler Matthieu Svetchine und Andy Zondag viel Bühnenpräsenz. Das hilft, kann aber die Schwächen des Abends nicht ausgleichen.

Weitere Vorstellungen: /20./21.11., 23.12., Theater Freiburg, Großes Haus.