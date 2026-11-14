Erinnerung an ein NS-Opfer in Kappel: Autorin Susanne Fritz und Historiker Bruno Riediger über Alfred Kuhn

Im September 1940 stirbt in Kappel bei Freiburg der international renommierte Kunsthistoriker und Publizist Dr. Alfred Kuhn. Wer war dieser heute vergessene Mann, wie genau kam es zu seinem frühen Tod im idyllischen Kappeler Tal?

Kuhn hatte die wichtigsten Künstler und Künstlerinnen seiner Zeit in ihren Ateliers besucht über sie geschrieben. Lovis Corinth hatte Kuhn mit expressivem Pinselstrich porträtiert, und Kuhn eine einfühlsame Künstlerbiographie des Malers verfasst. Es waren die wilden Zwanziger, die Aufbruchszeit der Weimarer Republik. Den Künsten kam eine Schlüsselrolle beim Aufbau der jungen Demokratie zu. Gesucht wurde nichts weniger als der „Neue Mensch“. Alfred Kuhn widmete sich den aufregenden neuen Strömungen Kubismus, Expressionismus, Neue Sachlichkeit. Im Auftrag des Auswärtigen Amts organisierte er europaweit Ausstellungen deutscher Kunst in Moskau, Warschau, Rom, Paris.

Mit der Herrschaft der Nationalsozialisten verliert er seine Ämter und Publikationsmöglichkeiten. 1935 zieht Kuhn mit seiner Frau aus Berlin in den Schwarzwald in der Hoffnung, fern der Hauptstadt vor den Verfolgungen durch die Rassegesetze und offener Gewalt geschützt zu sein. Freiburg ist ihm aus Studienzeiten vertraut. An der Universität Freiburg hatte er 1910 in Kunstgeschichte mit „summa cum laude“ promoviert. Von Kappel aus versucht der jüdisch stämmige Katholik sich gegen die sogenannte Judenvermögensabgabe und das von der Reichsschriftkammer gegen ihn verhängte Publikationsverbot zu wehren und erhält prominente Unterstützung aus dem In- und Ausland. Auch namhafte Kappeler Bürger sind dem Ehepaar Kuhn freundschaftlich verbunden. Doch vergeblich: Die Behörden setzen die „Sondermaßnahmen“ gegen den als „nicht arisch“ eingestuften Gelehrten durch. Im idyllischen Schwarzwaldtal, wo man bereits im März 1933 mit überdurchschnittlicher Mehrheit die NSDAP gewählt hat, wird das Ehepaar Kuhn systematisch terrorisiert. Am Abend des 2. Septembers 1940 stirbt Alfred Kuhn nach einem Verhör in seinem Kappeler Haus an Herzversagen.

Die Schriftstellerin Susanne Fritz und der Historiker Bruno Riediger haben sich auf die Spuren ihres historischen Nachbarn in Kappel begeben und würdigen Leben und Werk Alfred Kuhns in Texten und Bildern. Am 19. November, 19 Uhr findet der Abend im Gemeindehaus Kappel (Peterhof 8) statt. Eintritt frei, Spenden erbeten.



