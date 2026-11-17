Einen frischen, beinahe unprätentiösen Blick auf die Kunstgeschichte wirft Jakob Schwerdtfeger. Der Kunsthistoriker und Stand-up-Comedian klopft der Kunst ihren Staub ab. Wo viele Menschen Berührungsängste vor Museen und den Geschichten hinter den Werken haben, verleiht Schwerdtfeger dem Thema frischen Wind. Was hat der Impressionismus mit Hunde-Pullovern zu tun? Warum sieht der Kubismus aus, als hätte man in einen Spiegel geboxt? Mit seinem Programm „Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist die Kunstgeschicht“ gastiert er am 21. November um 20 Uhr im Freiburger Vorderhaus. Vorweg stellte Elisabeth Jockers ihm drei Fragen.

Kultur Joker: Welches Alltagsphänomen hat dich zuletzt auf eine völlig neue kunsthistorische Fährte gebracht?

Jakob Schwerdtfeger: Ich möchte Menschen für Kunst begeistern und das mache ich mit Entertainment. Deshalb suche ich nach Funfacts wie ein überengagiertes Trüffelschwein. Neulich bin ich im Augustinermuseum in Freiburg auf ein grandioses Bild aus dem Mittelalter gestoßen. Darauf ist der heilige Johannes zu sehen und präsentiert eine astreine Merkel-Raute! Das sieht herrlich absurd aus. Vermutlich war es eine Gebetsgeste, aber man sieht das Bild danach mit völlig anderen Augen. In meinem Buch „Punkt Punkt Komma Strich, fertig ist die Kunstgeschicht“ biete ich einen Überblick über alle wichtigen Epochen Kunstgeschichte und dieses Werk war für mich der optimale Einstieg in die Gotik. Referenzen zu berühmten Bildern finden sich überall. Es gab eine Zeitlang sogar Mona-Lisa-Kondome – für alle, die den Kunstgenuss richtig gefühlsecht wollten.

Kultur Joker: Einen kunsthistorischen Diskurs auf ein pointiertes Bild wie „Streber-Epoche“ oder „Hunde-Pullover“ herunterzubrechen, ist ein Balanceakt. Wie schaffst du es, die historische Essenz eines Werkes nicht dem schnellen Gag zu opfern?

Jakob Schwerdtfeger: Für mich ist Humor ein Türöffner, denn langweilige, dröge Kunst-Texte gibt es bereits genug. Ich möchte einen frischen Blick auf Kunst bieten und dafür nutze ich griffige Formulierungen. Ich könnte beispielsweise klassisch kunsthistorisch schreiben: „Die Epoche des Barock besticht durch eine ausgeprägte Pluralität motivischer Erscheinungsformen.“ Bla, bla, bla, niemanden interessiert’s. Oder ich schreibe: „Barock war das Koks und Valium der Kunst“. Denn der Barock hat actionreiche Gemälde zu bieten, aber auch ganz ruhige Stillleben. Natürlich ist das zugespitzt, aber es bleibt im Kopf. Für mich sind Funfacts, Jokes und Partywissen Vehikel, um die Menschen bei der Stange zu halten. Aber am Ende geht es mir um fundiertes Wissen, das ich unterhaltsam aufbereite.

Kultur Joker: Wenn du einen Abend in einer Bar mit einer historischen Künstlerpersönlichkeit zu verbringen, wer wäre das? Was würdest du die Person unbedingt fragen und welche Drinks würdet ihr beide bestellen?

Jakob Schwerdtfeger: Die englische Malerin Evelyn de Morgan hätte ich gerne kennengelernt. Die war vor allem Ende des 19. Jahrhunderts tätig und hatte eine abgefahrene Biografie. Ihre Mutter wollte nicht, dass sie Künstlerin wird. Also hat die Mutter Evelyn de Morgans Zeichenlehrer bestochen, damit er der Tochter das Talent abspricht. Wahnsinn! Genützt hat es nichts, sie war eine der ersten Frauen an einer Londoner Kunstschule. Dort wurde Frauen das Aktstudium erlaubt, aber nur bis 17 Uhr. Danach hatte die Emanzipation wieder Pause. Ich wüsste von Evelyn de Morgan gerne: Wie hast du dich durchgebissen? Ihre Bilder sind übrigens ziemlich wild und sehen aus wie wirre Träume. Ich denke, sie würde deshalb einen Cocktail mit Absinth trinken. Und ich würde einen Gin Basil Smash nehmen, damit mein Drink eine ähnliche Farbe hat.

Kultur Joker: Herzlichen Dank für die Antworten!

Weitere Infos & Tickets: hwww.vorderhaus.de