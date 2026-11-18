Zu den wahrscheinlich schwierigsten Themen in unserem Dasein gehört die Erkenntnis der Vergänglichkeit sowie der Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. Fragen dazu widmet sich eine Ausstellung des „Palliative Care Forum“ in den Räumen des „c-punkt Münsterforums“. Sie sucht nach neuen Perspektiven auf Verlust, Erinnerung, Abschied und Verbundenheit – anhand von 20 Grafiken der Designerin Cornelia Steinfeld. Deren abstrakte Kompositionen werden jeweils von ausgewählten Bibelstellen begleitet, die mit Farben und Formen korrespondieren könnten und beim Verstehen mitwirken. Unter den Bildern stehen etwa Verse wie „Ihr seid das Licht der Welt“ (Mt 5,14), „Gott wird abwischen alle Tränen! (Offb 21,4) oder „ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern“ (Johannes 6, 35). Verwendet werden nur neun Farben, Reduktion ist intendiert. Die Exponate, nüchterne visuelle Produkte, laden zum meditativen Innehalten ein, muten aber mitunter dekorativ an. Beim Betrachten können sich Frage einstellen. Vermag helles Blau für Ruhe stehen, gelb für Freude, weiß für Glaube, schwarz für Angst, grau für Zurückhaltung? Lassen sich Farben Gefühlsnuancen zuordnen? Die Ausstellung suggeriert es z.B. mit Worten wie Gleichgültigkeit, Einsamkeit, Verheißung, Schmerz, Sorge, Wut, Verzweiflung, Beistand, Freiheit und Gemeinschaft. Wir sterben, solange wir leben. Im Zuge dieses Prozesses bleiben manche hellwach, manche werden unruhig, ungeduldig oder stumpfen ab, je nach individueller Lage und Disposition, auch wenn sich die biologischen Vorgänge ähneln. Farben können bei Bewusstseinsvorgängen eine Rolle spielen. In Hermann Hesses Erzählung „Klingsors letzter Sommer“, die von den letzten Monaten eines Malers handelt, ruft der Protagonist: „Die Natur hat zehntausend Farben, und wir Menschen haben uns in den Kopf gesetzt, die Skala auf zwanzig zu reduzieren“. Als feste Eigenschaft von Gegenständen existieren Farben bekanntlich nicht, sie sind Schöpfungen unseres Gehirns, wobei der Weg vom Eindruck zur Interpretation durch Lichtwellen in mäandernden elektromagnetischen Prozessen verläuft. Aufmerksamkeit ist vermutlich der Schlüssel, um Erscheinungen von Licht (an sich farblos) und Farbe wahrzunehmen, die gerade im Herbst ihre phantastischen Möglichkeiten zur Wirkung auf unsere Sinnesempfindung entfalten – so lange wir noch nicht Schwarz sehen und die Augen offenhalten.

Trauer, Tod und Leben. Grafiken von Cornelia Steinfeld. C-punkt Münsterforum, Herrenstr. 33. Freiburg. Mo-Fr 10-18, Sa 10-16. Eintritt frei. Bis 21.11.26