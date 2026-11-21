“Zuhause – unterwegs“ ist ein ganz stimmiges Motto für das Dreiländereck. Wer hier zuhause ist, überquert im Idealfall ständig Grenzen und ist unterwegs nach Mulhouse, Strasbourg oder nach Basel, Laufenburg, Freiburg und Rheinfelden. Man kann sich hier im Unterwegssein sehr zuhause fühlen, da es eine gemeinsame Geschichte gibt, die Landschaft grenzüberschreitend durch den Rhein und die Wälder geprägt ist. Heimattümelnd ist das nie, dazu gibt es dann doch zu viele Unterschiede zwischen den drei Ländern.

Alle vier Jahre tun sich die Museen aus dem Dreiländereck, es reicht in diesem Fall bis Mannheim und Heidelberg, zusammen und organisieren ein gemeinsames Ausstellungsprojekt. 2014 startete dieses Museumsnetzwerk mit dem Ersten Weltkrieg als Thema, 2022 befasste man sich mit dem Rhein. Jetzt geht es um Migration, die die Gegend stärker geprägt hat als viele vermuten. So unterschiedlich Häuser wie das Antikenmuseum in Basel, das Musée Bartholdi in Colmar oder das Museum im Ritterhaus in Offenburg sind, so unterschiedlich ist auch das Programm. Gemeinsam ist den Ausstellungen, dass etwas in Bewegung ist. Etwa Menschen vor 2000 Jahren, Bartholdi zwischen dem Elsass und Paris und der Glaube. Gut 30 Museen beteiligen sich an dem Projekt, das ein Reizthema unserer Zeit einordnet und von anderen Perspektiven als der Tagespolitik zeigt.

Zuhause – unterwegs. Was Menschen bewegt

Das Museum, das das Dreiländereck programmatisch im Namen trägt, zeigt mit „Zuhause – unterwegs. Was Menschen bewegt“ eine Ausstellung, die das Thema geradezu setzt. Die Präsentation selbst will so etwas wie ein Zuhause bieten. Das Lörracher Dreiländermuseum hat sich zur Anlaufstation für Objekte gemacht, die für Migration und Zuhause stehen können. Zwischen Ratgebern für „katholische Passagiere“, die durch alle „hohen Höfe, Republiken, Herrschaften und Länder aller Welt“ im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts reisten sowie Etagenbetten aus einem Wohnheim für Geflüchtete in den 1990er Jahren ist alles dabei. Das Museum will hier selbst so etwas wie ein Zuhause sein, für alle Lörracher, auch für jene, die aus der Ukraine oder Afghanistan geflohen sind und sich die Stadt zu ihrer neuen Heimat machen wollen. Oft unter der Aufgabe wesentlicher Bestandteile ihrer selbst, etwa durch brüchige Arbeitsbiografien. Interviews mit Lörracher Einwohnerinnen und Einwohner vertiefen das Thema in einer Weise, die man sich auch von den vielen Objekten gewünscht hätte. Denn die hätten oft sprechender sein können als sie präsentiert werden. Anstatt auf Tiefe setzt man in Lörrach auf Breite.

Rückseite eines Werbeplakats „Deutsche Aussiedler“, das um Verständnis für Spätaussiedler wirbt, 1988 © Sammlung Dreiländermuseum



Im 18. Jahrhundert bedeutete Grenzen zu überqueren noch etwas anderes als der S-Bahn-Verkehr zwischen Deutschland und der Schweiz oder das Passieren des Zolls nach Frankreich heute. Dieser reibungslose Grenzverkehr ist die Ausnahme. Menschen waren schon immer unterwegs, sei es aus Neugierde, auf der Suche nach besseren Ressourcen oder vertrieben durch Krieg und Gewalt. Das besondere an Lörrach ist seine Lage als Grenzstadt. Sie spitzt das Thema zu. An Lörrach zeigt sich, wie restriktiv das alltägliche Passieren von Grenzen im Krisenfall werden kann, erst recht, wenn Menschen gezwungen sind, zu fliehen. Zuletzt haben das alle während der Corona-Pandemie erfahren, existenziell wurde es während des Nationalsozialismus. Eine Rolle Stacheldraht, wie er die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz befestigte, ist ein symbolträchtiges Exponat für die Menschenverachtung des NS-Staates und die verzweifelte Lage deutscher Jüdinnen und Juden. In jüngerer Zeit wiederum strandeten in Lörrach Roma, die die Schweiz nicht aufnehmen wollte. Die Ausstellung dokumentiert durch amtliche Schriftwechsel auch, wie schwierig es einerseits aufgrund der Wohnungsnot in der unmittelbaren Nachkriegszeit für die Lörracher Verwaltung war, geflüchtete Menschen aus Preußen oder Schlesien aufzunehmen und wie gering andererseits die Empathie gegenüber den Vertriebenen war und die Bereitschaft, sich mit der kollektiven Schuld auseinanderzusetzen. Passierscheine erzählen davon, wie die Grenze die individuelle Bewegungsfreiheit einschränkt, so konnte 1919 das Betreten von Basel für Lörracher auf vier Mal im Monat limitiert werden.

Zur Identität von Lörrach gehört auch die Industriegeschichte des Dreiländerecks. Im 16. Jahrhundert kamen Hugenotten mit ihren Kenntnissen, dann brauchte die Textilindustrie Arbeiterinnen und Arbeiter. In Hungerzeiten wanderten viele in die USA aus, andere gingen in die Schweiz, um dort als Dienstmädchen zu arbeiten. Heute ist unsere Gesellschaft durch eine große Mobilität geprägt, es spricht für unsere Fähigkeit, uns auch im Fremden einzurichten und es zu unserem Zuhause zu machen.

Zuhause – unterwegs. Dreiländermuseum, Basler Str. 143, Lörrach. Di-So 11-18 Uhr. Bis 18.04.27.