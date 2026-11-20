Mit einer Reihe von Veranstaltungen feierte und feiert die Schreiner-Innung Freiburg in diesem Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum und stellt ihr Handwerk der Bevölkerung vor. „Mit unserer 200-Jahr-Feier wollen wir uns auch der jungen Generation präsentieren, die unsere Arbeit vielleicht noch nicht so gut kennt und schätzt“, sagt Obermeister Bernd Schwär. Wenn er am Ende des Jahres nach 33 jähriger Tätigkeit aus seinem Amt als Obermeister ausscheiden wird, wünscht er sich, dass das Schreinerhandwerk weiter gedeihen möge. „Denn Holz ist ein wunderbarer Werkstoff. Aus einem Baumstamm lässt sich alles schaffen. Das Ergebnis ist etwas Beständiges, das lange Zeit Freude bereitet.“

Seit er Innungsobermeister ist, hat sich vieles geändert. „Die größte Veränderung geschah mit mir selbst“, blickt er zurück. Denn er musste auf einmal alles lernen – zum Beispiel über das Schreinerhandwerk aus Sicht der Handwerksorganisationen, die das alles anders betrachten. „Selbst stand ich vor der Herausforderung, die Innungsarbeit zu digitalisieren und der Schreiner-Innung Freiburg ein neues Image nach außen zu verpassen, also das Schreinerhandwerk im Markt neu zu zeigen und darzustellen!“

In 33 Jahren hat Bernd Schwär rund 1.000 Lehrlinge freigesprochen und das Schreiner-Handwerk immer positiv in der Öffentlichkeit dargestellt, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Er hat die 150-, 175- und 200-Jahrfeier der Schreiner-Innung miterlebt und mitgestaltet. „Bei der 150-Jahrfeier war Richard Hahn Obermeister, aber ich durfte schon Ideen einbringen. Die 175- und 200-Jahrfeier habe ich selbst organisiert und gestaltet“, erzählt der Obermeister. Dabei spricht er einen besonderen Dank an seine Ehefrau Brigitte Schwär aus, die 33 Jahre lang die Geschäftsführung der Innung mitgetragen und das Finanzielle positiv geregelt hat. „Dank auch an alle Vorstände, die mich in 33 Jahren begleitet und unterstützt haben“, ergänzt er.

Auch wenn er geht, das Schreinerhandwerk bleibt: „Aus einem Baum wird ein Holzbrett, und aus einem Holzbrett kann man ja immer was neues bauen nach eigen Ideen.“ Wer Lust hat, etwas mit der Hand zu arbeiten und seinen Kunden Freude bereiten will, bringt gute Voraussetzungen für den Beruf des Schreiners mit. Etwas Denken und Rechnen gehört allerdings auch dazu: „Es wäre sehr hilfreich, wenn die Person wissen könnte, was die Länge, die Breite und die Höhe ist, von Raum oder von einem Holzstamm!“ Eigene Ideen werden sicher nicht nur künftige Schreiner, sondern auch der neue Obermeister haben bezüglich dessen, wie er die Innung führen und gestalten will.

In seinem „Unruhestand“ freut sich Schwär, der eigentlich schon seit 15 Jahren Rentner ist, auf seine Gesangsauftritte und neue Lieder. „Malen ist auch noch im Spiel, und die Ideen werden mir nicht so schnell ausgehen.“ So lädt er am 3. Dezember um 18.30 Uhr zum „Kulturabend mit Bernd Schwär“ in den Humboldt Saal in Freiburg ein.