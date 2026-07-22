Genuss und Kultur beim Hoffest im Weingut Lämmlin-Schindler

Vom 24. bis 27. Juli lädt das Weingut Lämmlin-Schindler in Mauchen zu einem Wochenende voller Genuss, Musik und Kunst ein. Den Auftakt des alljährlichen Hoffests bildet am Freitag um 17 Uhr die Vernissage der Ausstellung „Heimat bleibt, auch wenn das Leben weiterzieht“ der Künstlerin Jana Schenk. Im Anschluss an die Eröffnung verwöhnt das Gasthaus zur Krone die Gäste im Innenhof mit einem Menü und korrespondierenden Weinen (Anmeldung unter Tel. 07635-9899).

Samstag und Sonntag stehen ganz im Zeichen von Lebensfreude. Während Jana Schenks Werke sowie die Schmuckkollektion von Heidrun Marget an beiden Tagen zu sehen sind, sorgt am Samstagabend die Band „Piano Cocktail“ für Stimmung und Tanzmusik. Der Sonntag startet um 12 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Schliengen, gefolgt von stimmungsvoller Chormusik der Ensembles „Pinot Presto“ und „Chorus Delicati“. Ab 13 Uhr lockt zudem die Kaffeestube des Chors Frohsinn. Zum Ausklang ab 17 Uhr versprechen Tom Wellershaus und Rebecca (Die Wombats) beste Unterhaltung mit Hits und Oldies. Für das leibliche Wohl sorgt das Team um Dominic Dold, die Weine des Weinguts sowie erfrischende Abkühlungen von Gerd’s Finest und Flotti Lotti.

Am Montagabend ab 20 Uhr (Einlass 18 Uhr) rundet das Mundarttheater „Feini Herrschafte“ der Gruppe d’Kulissebürzler das Fest humorvoll ab.

Foto: Abendstimmung beim Hoffest © Lämmlin-Schindler