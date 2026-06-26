Ein Muss für Gitarrenfans: Joe Bawelino & Gige Brunner live in Badenweiler

Am 28. Juni gastiert mit dem Duo Joe Bawelino & Gige Brunner eine besondere Gitarrenformation um 18 Uhr im Kur- und Festspielhaus Badenweiler. Das Konzert verspricht ein akustisches Highlight für Liebhaber anspruchsvoller Live-Musik zu werden. Das Prinzip des Abends ist ebenso simpel wie genial: 20 Finger an 2 Gitarren – maximaler Klang bei Minimalbesetzung!

In diesem Duo verbinden sich zwei musikalische Welten zu einem unerhört guten Gesamtsound. Die wilden, virtuosen Gitarrenlinien des international renommierten Bebop- und Swing-Gitarristen Joe Bawelino treffen auf das vielstimmige, filigrane und heftig swingende Fingerstyle-Spiel seines Partners Gige Brunner.

Seit dem Jahr 2019 sind die beiden Musiker gemeinsam in der Bundesrepublik auf Tour. Ob in renommierten Jazz-Clubs wie dem Birdland in Neuburg, der Jazzmangel Nordhausen oder dem Jazztone Lörrach, ob in Kultureinrichtungen oder auf großen Festivalbühnen – die musikalische Symbiose zwischen dem virtuosen Bebop-Gitarristen und dem feinsinnigen Fingerstyler begeistert das Publikum allerorten.

Das Zusammenspiel lebt von Spielfreude, Technik und einem tief verwurzelten Swing. Die Erfahrung der vergangenen Tourneen zeigt, dass die Konzertbesucher dieses Duo erst nach mehreren Zugaben von der Bühne entlassen. Ein hochkarätiges Konzerterlebnis im Kur- und Festspielhaus Badenweiler, das die Vielfalt der Jazzgitarre eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Weitere Infos und Tickets: www.badenweiler-tourismus.de/veranstaltung/bawelino-brunner-5a280af058

Foto: Bawelino & Brunner