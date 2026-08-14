„Wir in der Welt“: Das Goethe-Institut wird 75 – und Freiburg feiert mit!

Seit 75 Jahren steht das Goethe-Institut mit seinen 151 Instituten weltweit für Begegnung, Dialog und kulturelle Zusammenarbeit. Das Jubiläumsjahr 2026 lädt ein, auf diese Geschichte zurückzublicken und zugleich zu zeigen, wie Sprache, Kultur und Bildung auch heute Brücken bauen und Zukunft gestalten können.

Auch das Goethe-Institut Freiburg, eines von 12 Instituten in Deutschland, feiert mit. Seit seiner Gründung 1971 an seinem Standort auf dem Gelände des Weinschlösschens an der Wilhelmstraße haben über 150.000 Menschen aus aller Welt hier für einen oder mehrere Monate Deutsch gelernt und Deutschland, insbesondere Freiburg und seine Umgebung, kennen und lieben gelernt. „Unsere internationalen Sprachkursteilnehmerinnen freuen sich über das regelmäßige Angebot an Tagesausflügen z.B. in die Schweiz und nach Frankreich. So wird der europäische Zusammenhang sehr erlebbar“ meint Kay Hug, Leiter des Goethe-Instituts Freiburg.

Neben der Unterkunftsmöglichkeit im Gästehaus des Goethe-Instituts schätzen die Sprachkursteilnehmerinnen insbesondere das breit aufgestellte Kulturprogramm. Die Konzertveranstaltungen, Lesungen und Ausstellungen finden auch in der Freiburger Öffentlichkeit breite Resonanz.

Die Abendkurse in Präsenz und das große Portfolio an Onlinekursen richtet sich an FirmenmitarbeiterInnen aus dem Ausland, die in Freiburg ihr neues Domizil gefunden haben. Kay Hug: „Unser Angebot an Abendkursen, und ab 2027 auch Wochenendkursen, spricht hochqualifizierte ausländische Fachkräfte an, die sich modernen, interaktiven und teilnehmerzentrierten Gruppenunterricht Deutsch wünschen“.

Das Sprachenlernen verändert sich. Künstliche Intelligenz bereichert, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Das Goethe-Institut Freiburg sieht sich für die kommenden Herausforderungen gut gerüstet. Mit seinem Angebot an öffentlichen Fortbildungen und dem jährlichen DaF/DaZ-Tag in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Freiburg und der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zeigt es Perspektiven auf, wie Menschen zukünftig Deutsch lernen und Deutsch unterrichten werden – auch in Freiburg.

Weitere Infos: goethe.de/­freiburg

Foto: Auf dem Weg ins Goethe-Institut Freiburg in der Wilhelmstraße 17 © Goethe-Institut Freiburg