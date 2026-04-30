Mit LifeLab soll im Freiburger Quartier Kleineschholz ein fünfgeschossiges Holz-Stroh-Lehmhaus entstehen – nachhaltig und solidarisch

Im Quartier Kleineschholz entsteht Freiburgs erstes fünfgeschossiges Holz-Stroh-Lehmhaus LifeLab mit 21 Wohneinheiten – ohne Schadstoffe, CO2-bindend, kreislaufgerecht. Dabei handelt es sich um ein Wohnprojekt der Dachgenossenschaft Wohnen fuer Alle eG, die die Vorteile von Baugenossenschaft und Mietshäuser Syndikat verbindet – und so auch einkommensschwächeren Haushalten den Zugang ermöglicht.

Im Dezember 2024 vergab der Gemeinderat das Grundstück MU10, Parzelle A im Quartier Kleineschholz. Die Reservierungsvereinbarung mit der Stadt Freiburg wurde im Februar 2025 unterzeichnet. Grundstückskauf und Baubeginn sind für 2026 geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 11,5 Millionen Euro. 39 Prozent sollen Eigenkapital sein. Davon werden noch ca. 2,5 Mio. Euro Direktkredite von Mitgliedern gesucht. Mindestens 65 Prozent der 21 Wohneinheiten sollen zudem sozial gefördert sein. Projektpartner sind die Zimmerei Grünspecht eG, die Planwirkstatt Architektur & Planung sowie die tragwerkeplus GmbH & Co. KG.

Ein Ort für‘s Quartier

Herz des LifeLab soll u.a. das gemeinschaftlich genutzte Erdgeschoss werden. Gemeinsam mit dem Foodsharing Café Freiburg e.V. soll im Erdgeschoss eine Kultur- und Begegnungsstätte für das neue Quartier Kleineschholz entstehen mit einem Fairteiler für gerettete Lebensmittel, gemeinschaftlich nutzbarer Küche sowie Veranstaltungsfläche. Außerdem ein Kreativhub für gemeinwohl­orientierte Organisationen, z.B. Büro- und Arbeitsflächen. Als Beitrag zur grünen Infrastruktur des Quartiers Kleineschholz dient der öffentlich zugängliche Gemeinschaftsgarten, der offen für alle Bewohner:innen des Quartiers ist. „Das Erdgeschoss und der angrenzende Gemeinschaftsgarten sollen kein privater Rückzugsort sein, sondern ein lebendiger, öffentlich zugänglicher Ort mitten im neuen Quartier Kleineschholz“, so die Initiator:innen.

Unterstützung gsucht: Freiburgs erstes fünfstöckiges Holz-Stroh-Lehmhaus soll in Kleineschholz entstehen Fotos: LifeLab Freiburg

Lehm & Stroh

Das LifeLab Freiburg setzt auf Lehmputz und Strohdämmung: Der Lehm reguliert die Luftfeuchtigkeit schadstofffrei, während das Stroh CO₂ bindet. Diese kreislaufgerechte Bauweise beweist im fünfgeschossigen Wohnbau, dass ökologisches Bauen serienreif ist.

Machen Sie mit: Das Projekt sucht 500 Menschen für Direktkredite (je ca. 5.000 €) zum Grundstückskauf. Als Mitglied der „Wohnen für Alle eG“ sichern Sie sozialen Wohnraum. 68 Zusagen gibt es bereits. Weitere Infos: www.lifelab.dev/unterstuetze-uns

Foto: So soll Freiburgs erstes fünfgeschossiges Holz-Stroh-Lehmhaus aussehen Copyright: LifeLab Freiburg