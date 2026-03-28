Internationale Nominierungen für Jazzchor Freiburg: Album „Sacred“ mehrfach nominiert bei den Contemporary A Cappella Recording Awards 2026

Mit seinem aktuellen Album „Sacred“ sorgt der Jazzchor Freiburg weit über die Region hinaus für Aufmerksamkeit. Gleich mehrere Nominierungen bei einem der weltweit wichtigsten A-Cappella-Preise gehen in diesem Jahr nach Freiburg. Mit seiner aktuellen CD „Sacred“ ist der Chor bei den Contemporary A Cappella Recording Awards 2026 in mehreren Kategorien nominiert. Die CARA Awards gelten als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für A-Cappella-Produktionen weltweit und werden jährlich von der Contemporary A Cappella Society of America vergeben.

Das Album „Sacred“ überzeugte die internationale Jury in insgesamt fünf Kategorien. Nominiert ist es als „Best Jazz Album or EP“, als „Best European Album“, als „Best Non-Scholastic Debut Album or EP“, als „Best Religious Album or EP“ sowie als „Best Semi-Professional or Post-Collegiate Album or EP“. Damit würdigt die Jury sowohl die stilistische Bandbreite als auch die künstlerische Qualität der Produktion.

Auch einzelne Titel des Albums wurden berücksichtigt. „Open Skies“, komponiert von Chorleiter Bertrand Gröger, ist nominiert als „Best Original Song by a Non-Scholastic Composer“. Der Titel „Ain’t but the One“ geht in der Kategorie „Best Big Band Song“ ins Rennen, während „Mein Leben ist nicht diese steile Stunde“ als „Best Classical Song“ nominiert wurde. Die Auswahl unterstreicht die stilistische Spannweite des Albums zwischen Jazz, geistlicher Musik und klassischer Klangsprache.

Der 1990 von Bertrand Gröger gegründete Jazzchor Freiburg steht seit seinen Anfängen für chorische Pionierarbeit. Mit ungewöhnlichen Programmen, eigenen Arrangements und eigens in Auftrag gegebenen Kompositionen erlangte das Ensemble bereits in den 1990er-Jahren internationales Ansehen. Seine musikalischen Programme zwischen Jazz und World Music präsentiert der Chor je nach Projekt in Begleitung von Klavier, Kontrabass und Schlagzeug oder in reiner A-Cappella-Besetzung.

Die aktuellen Nominierungen bestätigen die kontinuierliche internationale Präsenz des Ensembles. Mit „Sacred“ setzt der Jazzchor Freiburg seine künstlerische Linie fort und unterstreicht erneut seinen Anspruch, stilistische Grenzen auszuloten und vokale Dimensionen neu zu denken. Die Preisträger:innen werden am 12. April im Rahmen des Boston A Cappella Festival bekannt gegeben.

Weitere Infos: jazzchorfreiburg.de

Bilder: Jazzchor Freiburg; Copyright: Anja Thölking