Einblicke in die wohnortnahe Medizin der Zukunft: Das Dreiland-Klinikum lädt zum Tag der offenen Baustelle

Am 21. Juni öffnet das neue Dreiland-Klinikum in Lörrach von 11 bis 17 Uhr seine Baustellentore für die Öffentlichkeit. Beim „Tag der offenen Baustelle“ erhalten Besucherinnen und Besucher die seltene Gelegenheit, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen eines im Gesundheitswesen viel beachteten Zukunftsprojekts zu werfen.

Wo heute noch gebaut wird, entsteht die Gesundheitsversorgung von morgen: modern, zukunftsorientiert und wohnortnah. Viele der Themen, die heute bundesweit in der Gesundheitsreform diskutiert werden, wurden im Landkreis Lörrach bereits vor über 20 Jahren aufgegriffen. Der Lörracher Weg steht heute für die konsequente Bündelung von Kompetenzen sowie für die klare Ausrichtung auf Qualität und Spezialisierung. Mit dem Schritt, vier Standorte auf einem gemeinsamen Gesundheitscampus zusammenzuführen, wurden die strukturellen Voraussetzungen für eine moderne, sektorenübergreifende Versorgung geschaffen. Dass das Dreiland-Klinikum heute auch bundesweit als Modellprojekt wahrgenommen wird, zeigt, dass hier frühzeitig die richtigen Fragen gestellt wurden – vor allem die zentrale Frage: Was hilft den Patientinnen und Patienten wirklich?

Es geht voran auf der Baustelle des Dreiland-Klinikums Lörrach © sander.hofrichter architekten GmbH

Ein Zukunftsprojekt wird erlebbar

Das entstehende Klinikum wird an diesem Tag zu einem lebendigen Begegnungsort für Groß und Klein. Geboten werden spannende Einblicke in medizinische Fachbereiche, interaktive Mitmachaktionen, Präsentationen, Informationsstände sowie Begegnungen mit den Menschen, die dieses Projekt gestalten und künftig mit Leben füllen. Auch für das leibliche Wohl ist mit Foodtrucks und Aufenthaltsbereichen gesorgt. Das neue Dreiland-Klinikum ist weit mehr als ein Bauprojekt. Es ist ein Ort, an dem künftig Menschen behandelt, begleitet und versorgt werden – ein Ort der Hoffnung, der Innovation und der Gemeinschaft. Genau deshalb soll dieser Tag nicht nur informieren, sondern verbinden. „Alle Mitarbeitenden des Dreiland-Klinikums freuen sich darauf, die Menschen der Region an diesem besonderen Tag willkommen zu heißen und gemeinsam einen Blick in die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu werfen“, so Udo Lavendel, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Anreisemöglichkeiten

Da auf dem Klinikgelände sowie in den umliegenden Wohn- und Industriegebieten keine Parkplätze zur Verfügung stehen werden, wurde für den Veranstaltungstag ein umfassendes Verkehrskonzept entwickelt. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder über die eingerichteten Park-&-Ride-Angebote anzureisen. Für Gäste mit dem Auto stehen mehrere kostenfreie P&R-Parkplätze in der Region bereit. Von dort bringen Shuttlebusse die Besucherinnen und Besucher bequem direkt zum Veranstaltungsgelände und wieder zurück. Die Shuttles verkehren zwischen 10:45 Uhr und 17:30 Uhr im Abstand von etwa 15 bis 20 Minuten.

Aus unterschiedlichen Richtungen kommend – von Schopfheim/Maulburg, vom Bahnhof Lörrach/Brombach sowie von Lörrach Haagen/Messe – wird ein kostenloser Shuttle-Service angeboten. Fahrradfahrer profitieren von ausgeschilderten Radwegen und großzügigen Fahrradparkplätzen vor Ort.

Weitere Infos zur Veranstaltung, zum Programm sowie zum detaillierten Verkehrskonzept: www.klinloe.de/neues-klinikum/tag-der-offenen-baustelle.html

Bild: Baustelle Dreiland-Klinikum Lörrach © Maurice Kubitschek