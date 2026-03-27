Weltacker Freiburg gewinnt Jubiläums-Pitch der Bürgerstiftung

Beim 20-jährigen Jubiläums-Pitch der Freiburger Bürgerstiftung ist der Weltacker Freiburg gleich doppelt ausgezeichnet worden. Das Projekt überzeugte sowohl die Jury als auch das Publikum und sicherte sich damit den ersten Preis sowie einen der Publikumspreise.

Der Pitch gehört seit Jahren zu den wichtigsten Netzwerktreffen für ehrenamtliche Initiativen in Freiburg. Soziale, kulturelle und gesellschaftliche Projekte stellen hier ihre Arbeit vor und werben um Unterstützung. Im Jubiläumsjahr der Bürgerstiftung wurde das Format deutlich erweitert. Erstmals durften 20 Initiativen teilnehmen, zudem wurden zusätzliche Preise vergeben. Veranstaltungsort waren die Räume des Freiburger Unternehmens JobRad, das den Pitch über viele Jahre hinweg unterstützt hat.

Im Mittelpunkt des Abends stand der Weltacker Freiburg, der auf dem Gelände des Mundenhof ein ebenso einfaches wie eindrückliches Konzept verfolgt. Auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern werden die weltweit wichtigsten Ackerkulturen maßstabsgetreu angebaut. Diese Fläche entspricht rechnerisch dem Anteil, der jedem Menschen global zur Verfügung steht. Das Projekt macht damit sichtbar, wie ungleich der Flächenverbrauch verteilt ist und wie stark insbesondere Industrieländer von Ressourcen anderer Regionen profitieren. Die Preisgelder sollen in den Bau einer Outdoorküche fließen, die das Bildungsangebot vor Ort erweitern soll.

Auch die weiteren Platzierungen spiegeln die thematische Vielfalt des bürgerschaftlichen Engagements in Freiburg wider. Den zweiten Platz belegten die Initiative „Rock Your Life“, die benachteiligte Jugendliche bei der Berufsorientierung begleitet, sowie das Jugendpodium „Qual der Wahl“, das junge Menschen für demokratische Prozesse sensibilisieren will. Mehrere Projekte erhielten die dritten Plätze, darunter „Freiburg stimmt ein“, das generationenübergreifende Tanzprojekt „nuvoir – Tanzen im Schwarm“, das „Kunstmobil kreativ“ in Weingarten, der Süduferchor für Kinder sowie der Gemeinschaftsgarten „Zlev – zusammen gärtnern“ in St. Georgen. Sie alle zeigen auf unterschiedliche Weise, wie kulturelle und soziale Teilhabe im Alltag gestaltet werden kann. Besonders erfolgreich war auch die Initiative FREILab mit ihrem Projekt „easy verwalten“. Sie erhielt neben einem Publikumspreis auch den erstmals vergebenen Preis der Immental-Stiftung. Weitere Auszeichnungen gingen an kulturelle Projekte wie das „Schopf2“-Magazin und das „EineArtFestival“, gefördert durch die Strandkorbstiftung, sowie an das Projekt „Reset“ des Frauen- und Kinderschutzhauses, das von der Oberle-Stiftung unterstützt wird.

Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 9950 Euro vergeben, so viel wie noch nie in der Geschichte des Formats. Für die Vorsitzende der Bürgerstiftung, Antje Reinhard, war der Abend vor allem ein Beleg für die Lebendigkeit der lokalen Zivilgesellschaft. Die vorgestellten Projekte hätten eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig und engagiert Bürger:innen ihre Stadt mitgestalten. Der Jubiläums-Pitch macht damit nicht nur die Vielfalt ehrenamtlicher Initiativen sichtbar, sondern zeigt auch, wie stark lokale Netzwerke wirken können, wenn sie Raum, Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten.

Weitere Infos: freiburger-buergerstiftung.de

Bild: Die Siegerinitiative Weltacker Freiburg; Copyright: Left-Lane-Medias