Ostern im Festspielhaus: Die Osterfestspiele in Baden-Baden laden zu einer Vielzahl an Veranstaltungen

Wenn in Baden-Baden der Frühling beginnt, rücken bei den Osterfestspielen erneut zentrale Werke der europäischen Musikgeschichte in den Fokus. Vom 28. März bis 6. April versammeln sich im Festspielhaus internationale Spitzenensembles wie das Royal Concertgebouw Orchestra aus Amsterdam, das Mahler Chamber Orchestra und das Bundesjugendorchester. Auf dem Programm stehen Richard Wagners Lohengrin, Johann Sebastian Bachs Matthäus Passion und Benjamin Brittens War Requiem. Dirigiert wird unter anderem von Joana Mallwitz und Klaus Mäkelä, als Solist:innen sind Hélène Grimaud, Asmik Grigorian, Piotr Beczała, Rachel Willis Sørensen und Daniel Lozakovich angekündigt. Ein besonderes Highlight ist das Konzert mit Hélène Grimaud und dem Mahler Chamber Orchestra am 29. März, 18 Uhr im Festspielhaus Baden Baden. Aufgeführt werden Johannes Brahms’ Erstes Klavierkonzert und Robert Schumanns Klavierkonzert in a Moll, zwei Werke, die eng mit der Geschichte von Clara, Robert und Johannes in Baden Baden verbunden sind. Kammermusikalisch ergänzt wird das Festival am 29. März, 12 Uhr im Weinbrennersaal im Kurhaus mit Meisterwerken von Mozart und Beethoven, interpretiert vom Bläserquintett des Royal Concertgebouw Orchestra.

Weitere Infos und Tickets: festspielhaus.de

Bild: Daniel Llozakovich © Lyodoh Kaneko