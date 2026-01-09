Bezaubernde Klänge zwischen Palmen und Wasser: Konzertabende im Badeparadies Schwarzwald

Im Januar lädt das Badeparadies Schwarzwald in Titisee zu besonderen Konzerten der Candlelight-Edition ein. An zwei Abenden verschmelzen Musik, warmes Wasser und hunderte Kerzen zu einem stimmungsvollen Gesamterlebnis.

Den Auftakt macht am 18. Januar, ab 18:30 Uhr Stephanie Wunsch im Palais Vital. Mit zartem Harfenspiel und klassischen Melodien verwandelt sie den textilfreien Saunabereich in einen Ort tiefer Ruhe. Das Licht der Kerzen versprüht ein Gefühl der Zweisamkeit, während die Harfenklänge sanft durch den Raum gleiten. Die Kombination aus Musik, Wärme und stimmungsvollem Licht lässt die Zeit für einen Moment stillstehen und lädt dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen.

Wer es etwas rhythmischer mag, ist am 27. Januar, ab 18:30 Uhr in der Palmenoase genau richtig. Das Sina Melodies Trio begeistert mit gefühlvollem Gesang begleitet von Piano- und Celloklängen, die sofort unter die Haut gehen. Die warmen, harmonischen Melodien lassen die Zuhörenden die winterliche Kälte für einen Moment vergessen.

Das Badeparadies Schwarzwald bietet eine einzigartige Kulisse für diese besonderen Abende. Unter dem auffahrbaren Glasdach, umgeben von über 300 echten Südsee-Palmen, können Besucher:innen in einem 33 °C warmen Wasser entspannen und das exotische Ambiente genießen. Die Kombination aus Galaxy-Erlebnisbad, Palmenoase und Palais Vital bietet Action, Erholung und Wellness an einem Ort. Die Candlelight-Edition wird durch spezielle Aufgüsse und Zeremonien im Palais Vital stimmungsvoll ergänzt, die die Abende noch intensiver machen. Beide Veranstaltungen sind im regulären Eintrittspreis enthalten und versprechen ein Erlebnis, das noch lange nachklingt.

