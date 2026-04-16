Zukunft zum Anfassen: Die Berufsinfomesse Offenburg setzt auf KI, Karriere und Orientierung

Die Berufsinfomesse Offenburg setzt auch in diesem Jahr gezielte Impulse für die Arbeitswelt von morgen. Die Veranstaltung richtet sich an Schüler:innen, Studierende und Jobsuchende ebenso wie an Fach- und Führungskräfte und versteht sich als zentrale Plattform für Bildung und berufliche Orientierung in Süddeutschland. Der Eintritt zur Messe ist kostenfrei, erfordert jedoch eine vorherige Online-Registrierung. Die Veranstaltung findet am 17. und 18. April jeweils von 9 bis 17 Uhr auf dem Messegelände Offenburg statt.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem sogenannten Makers Day am 17. April. Das Format richtet sich an Geschäftsführende, Personalverantwortliche sowie Expert:innen aus Marketing und Kommunikation und widmet sich aktuellen Entwicklungen rund um digitale Transformation und moderne Arbeitswelten. Den Auftakt macht der Vortrag „Kick it with KI“ von Alexander V. Ries. Der Experte für digitale Kommunikation zeigt praxisnah, wie Künstliche Intelligenz in Unternehmen eingesetzt werden kann. Im Mittelpunkt stehen Anwendungen im Marketing, in der internen Organisation und in der Personalplanung. Dabei geht es sowohl um Effizienzsteigerungen als auch um kreative Potenziale neuer Technologien. Im Anschluss spricht Andreas Seltmann über die Bedeutung von authentischem Employer Branding. Unter dem Titel „Chefsache Employer Branding – warum Herz, Hand und Haltung wichtiger sind als Hochglanz“ beleuchtet er, wie Unternehmen sich glaubwürdig als Arbeitgeber positionieren können und warum emotionale Bindung im Wettbewerb um Fachkräfte eine zentrale Rolle spielt. Die Teilnahme am Makers Day ist kostenfrei, erfordert jedoch eine vorherige Online-Anmeldung.

Ein weiteres zentrales Element der Messe ist der Expedition D Truck. Die zweistöckige mobile Erlebniswelt bringt digitale Technologien direkt auf das Messegelände und richtet sich insbesondere an Schulklassen ab der siebten Jahrgangsstufe. An interaktiven Stationen können Jugendliche Anwendungen aus den Bereichen Robotik, Virtual Reality und Künstliche Intelligenz selbst ausprobieren und erhalten Einblicke in insgesamt 15 Zukunftstechnologien. Begleitet wird das Angebot durch Coaches, die Fragen zu Ausbildung, Studium und beruflichen Perspektiven beantworten. Der Truck verbindet spielerisches Lernen mit konkreter Berufsorientierung und soll helfen, zentrale Zukunftsfragen greifbar zu machen.

Die Berufsinfomesse Offenburg zählt zu den wichtigsten Bildungsplattformen der Region. Sie bringt Unternehmen, Institutionen und junge Menschen zusammen und ergänzt klassische Informationsangebote durch zunehmend interaktive Formate. Ergänzt wird das Angebot durch mehrsprachige Führungen für Migrant:innen sowie ein breites Informationsspektrum zu Ausbildung, Studium und beruflichem Einstieg.

Weitere Infos: berufsinfomesse.de

Foto: Die Berufsinfomesse 2025; Copyright: Berufsinfomesse Offenburg/Paul Wagner