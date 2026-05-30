„Ungehaltene Reden“ gesucht: Frauen ergreifen das Wort im Kasseler Rathaus

Frauen aus allen Bereichen der Gesellschaft sind ab sofort wieder aufgerufen, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen: Das Projekt „Ungehaltene Reden“ geht in eine neue Runde. Die Stiftung Brückner-Kühner und der Verlag S. Fischer Theater und Medien laden in Kooperation mit dem Archiv der deutschen Frauenbewegung, der Stadt Kassel und hr2-kultur dazu ein, eine eigene, „ungehaltene“ Rede einzureichen.

Plattform für gesellschaftliche Relevanz

Das Projekt startete 2021 und hat sich zu einer festen gesellschaftspolitischen und literarischen Instanz entwickelt. Jährlich beteiligen sich zwischen 90 und 230 Frauen an der Ausschreibung. Eine hochkarätige Jury wählt im Herbst aus allen Einsendungen sechs Rednerinnen aus, die am 10. Dezember 2026 – dem Tag der Menschenrechte – im Kasseler Rathaus vor Publikum das Wort ergreifen dürfen. Die Reden werden vom Kulturradio hr2-kultur aufgezeichnet und ausgestrahlt. Die ausgewählten Sprecherinnen erhalten zudem ein Honorar von je 500 Euro sowie die Erstattung der Reise- und Übernachtungskosten. Weitere herausragende Reden werden mit Einverständnis auf der Projektplattform veröffentlicht.

Wer kann teilnehmen und wie?

Die Ausschreibung richtet sich an jede Person, die sich als Frau identifiziert und etwas Wichtiges zu sagen hat. Die Rede muss deutschsprachig und auf eine Vortragszeit von ca. 10 Minuten ausgelegt sein. Inhaltlich und formal sind den Teilnehmerinnen keine Grenzen gesetzt, solange das Thema von persönlicher und gesellschaftlicher Bedeutung ist. Ob laut, leise, nachdenklich, radikal oder humorvoll-komisch – jede Facette des „Ungehaltenseins“ ist willkommen. Da es maßgeblich auch auf den Vortrag ankommt, müssen die Beiträge sowohl als Text als auch als Video auf der Plattform ungehalten.net hochgeladen werden.

Großes Echo in Kultur und Wissenschaft

Das Projekt knüpft an ein bedeutendes literarisches Erbe an: Der 10. Dezember ist der Geburtstag der Schriftstellerin und Kasseler Ehrenbürgerin Christine Brückner (1921–1996). Ihr berühmtes Werk „Wenn du geredet hättest, Desdemona. Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen“ (1983) lieferte die Inspiration für das heutige Format. Der Ausschreibungszeitraum wurde offiziell verlängert, sodass interessierte Frauen noch die Gelegenheit nutzen können, ihre Stimme einzubringen. Einzelheiten zu den Teilnahmebedingungen finden sich direkt auf der Website.

Deadline zur Einreichung: 31. Juli 2026 (verlängert vom 31. Mai)

Foto: Igreja Dimensão/pexels