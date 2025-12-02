Winzerglühwein und Nikolaussekt: Edle Tropfen vom Tuniberg beim Nikolaus-Aktionstag in Opfingen und auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt

Das Weinhaus Opfingen und Tuniberg Wein e.V. laden alle Nikolaus-Fans am 6. Dezember in den Ratskeller von Opfingen ein, um ihre Weihnachtspost mit besonderen Briefmarken und dem Sonderstempel zu schmücken, ein Glas St. Nikolaus-Sekt zu trinken oder Festtagsflaschen für Menschen zu kaufen, denen man eine Freude bereiten möchte. Vor dem Ratskeller gibt es außerdem von 12-20 Uhr Winzerglühwein, Weckmänner und Brezeln. In diesem Jahr gibt es wieder einen neuen Sonderstempel – zur Freude vieler Sammler. Zum Bau der St. Bartholomae-Kapelle in St. Nikolaus wurde 1988 der St. Nikolaus-Sekt kreiert und verkauft mit dem jeweils aktuellen St. Nikolaus-Sonderpoststempel im Etikett. Dieser Weißburgunder-Sekt extra trocken wurde eine Erfolgsgeschichte. Pro Sektflasche werden seit jeher 50 Cent für einen guten Zweck gespendet, seit einigen Jahren geht die Spende an den Münsterbau-verein.

Die edle Tropfen vom Tuniberg im Ausschank und zum Verkauf werden auch während der gesamten Adventszeit auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt angeboten. „Seit über 20 Jahren haben wir hier einen Stand“, sagt Günther Linser, Vorsitzender von Tuniberg Wein e.V. „Wir bieten einen roten und einen weißen Winzerglühwein an.“ Am Stand zu kaufen gibt es außerdem zwei Weißweine, einen Rotwein und natürlich den Nikolaussekt.

Foto: Laura James/pexels