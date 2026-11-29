In seinem neuen Roman „Frankie und Freddie“ schickt Sven Regener seine Kultfigur Frank Lehmann auf eine turbulente und zugleich melancholische Odyssee durch das vorweihnachtliche West-Berlin des Jahres 1980. Eine Geschichte über zwei Brüder, die sich lieben, nerven und bekämpfen – und über eine Stadt zwischen Aufbruch und No Future. Im Oktober und November präsentiert Regener das Buch auf einer großen Lesereise. Die Fragen an den 65-jährigen Bestsellerautor und Element-of-Crime-Frontmann stellte Olaf Neumann.

Kultur Joker: Ist „Frankie und Freddie“ für Sie eine Fortsetzung des Frank-Lehmann-Kosmos oder eher eine eigenständige Geschichte, die zufällig darin spielt?



Sven Regener: Für mich steht jedes dieser Bücher für sich allein. Aber natürlich gehören sie auch alle irgendwie zusammen. Es sind fünf Romane, die in dieser Zeit spielen und sich auf ganz unterschiedliche Weise damit auseinandersetzen, wie es ist, zwischen 20 und 30 zu sein. Hier ist es ein Roman über zwei Brüder und zugleich eine Liebesgeschichte und eine Verfolgungsjagd. Hier ist sehr viel Bewegung. „Frankie und Freddie“ ist ganz anders als etwa „Glitterschnitter“ oder „Neue Vahr Süd“.



Kultur Joker: „Frankie und Freddie“ spielt am Tag vor Heiligabend 1980. Was reizt Sie an dieser extremen zeitlichen Verdichtung?



Regener: Das hat sich einfach so ergeben. Es ist die Geschichte einer ersten richtig gründlichen Verständigung dieser beiden Brüder nach dem, was ihnen in der Zwischenzeit widerfahren ist. Zwei Brüder sehen sich wieder, wissen aber, dass sie sich bald lange Zeit nicht mehr sehen werden. Diese Kombination bringt viel Melancholie und Ansatzpunkte für Rückschau und Streit hervor. Dadurch ist es eher eine Art Familiengeschichte geworden – allerdings vor dem Hintergrund einer wilden Jagd durch ein verschneites West-Berlin mit Chrissie, die die dritte Hauptfigur ist. Frank ist in sie verliebt, und sie hilft ihm. Gleichzeitig tut sich ständig etwas zwischen diesen Leuten. Das hatte für mich einen ganz eigenen Reiz.

Kultur Joker: Wie viel Recherche steckt eigentlich in dem Roman? Auf den Leser wirkt das alles sehr leicht und spontan geschrieben.



Regener: Recherche ist für diese Romane nicht so wichtig. Für mich ist es wichtiger, die Dinge aus der Erinnerung heraus zu schreiben. Die Personen sind literarische Erfindungen, das gibt einem viel Freiheit als Autor. Aber was den Realismus betrifft – wie sich die Stadt anfühlte, wie die besonderen Bedingungen des Lebens in so einer seltsamen Stadt wie dem ummauerten West-Berlin waren und welche Art von Leuten man traf –,­ geht es vor allem um das Lebensgefühl in dieser Zeit, an diesem Ort und in diesem Alter. Ansonsten habe ich mir schon noch sowas wie einen U-Bahn-Fahrplan aus der Zeit gesucht, man muss ja nicht schlampig sein.



Kultur Joker: Gerade die U8 muss für einen West-Berliner damals wegen der Geisterbahnhöfe ein besonderer Ort gewesen sein.

Sven Regener bei einem Kaffee © Charlotte Goltermann

Regener: Ja, es gab zwei U-Bahn-Linien, die U8 und die U6, die unter Ost-Berlin durchfuhren. Die U6 hielt dabei noch an der Friedrichstraße, wo man entweder umsteigen oder nach Ost-Berlin einreisen konnte, während die U8 einfach nur unten durchfuhr. Alexanderplatz und so weiter – das waren alles zugemauerte, abgedunkelte U-Bahnhöfe, die bewacht wurden. Generell hatte vieles von dem, was man in Kreuzberg und Schöneberg erlebte, gerade im Winter etwas von einem Agentenfilm. Das erzeugt schon eine besondere Atmosphäre.



Kultur Joker: Für Freddie ist West-Berlin eine sterbende Stadt. Er sagt, wer sich hier eine Zukunft verspreche, habe auf Sand gebaut. Haben damals viele junge Menschen in West-Berlin so gedacht?



Regener: Selbstverständlich. Gerade dieses ganze Punk- und No-Future-Ding passte in diese Stadt wie die Faust aufs Auge. In Kreuzberg und Schöneberg standen Häuser teilweise leer und wurden schließlich besetzt. Und dann gab es diese Häuserkämpfe. Das war eine ganz seltsame Stadt, die sich auch seltsam darstellte. Man kann sich das natürlich auch romantisieren und schöntrinken. Und das wurde auch viel gemacht. Die jungen Zugezogenen haben das oft wie einen Abenteuerspielplatz gesehen, auf dem man noch Dinge machen konnte, die anderswo in Westdeutschland so nicht möglich waren. Man fühlte sich weniger beobachtet. Für die Alteingesessenen und Einheimischen hatte das dagegen eine viel bitterere und ganz andere Bedeutung. Daraus entstand viel von der Sprachlosigkeit zwischen den verschiedenen Bevölkerungsteilen. Und ebenso die erbitterten politischen Auseinandersetzungen, die damals stattfanden.



Kultur Joker: Wie klingt dieses West-Berlin von 1980 für Sie aus der Erinnerung? Welchen Sound hatte die Stadt?



Regener: Ich weiß noch, dass wir das damals im Zusammenhang mit „Herr Lehmann“, dem Film, diskutiert haben. Ein Lied wie „Collapsing New People“ von Fad Gadget oder die Musik der Einstürzenden Neubauten, von Malaria!, Die Haut – all diese Musik, die eindeutig von diesem Lebensgefühl in der ersten Hälfte der 80er-Jahre inspiriert war. Durchaus auch die Band Zatopek, bei der ich mitgespielt habe.



Kultur Joker: Sie charakterisieren Ihre Figuren vor allem über ihre Sprache und weniger über ihr Äußeres.



Regener: Wie groß jemand ist, was für Haare er hat, welche Augenfarbe, ein breites Kinn, ein herzförmiges Gesicht – so etwas kommt bei mir eigentlich gar nicht vor. Nur ganz selten, wenn Frank etwas speziell auffällt oder für ihn eine besondere Bedeutung hat. Das Bild entsteht vor allem dadurch, wie sie reden – und was sie dann tun natürlich. Deshalb ist die Sprache der Protagonisten sehr wichtig und hat eine eigene Form von Realismus.



Kultur Joker: Es gibt auffallend lange Dialogpassagen in dem Roman. Was können Figuren im Gespräch erzählen, was ein Erzähler niemals erzählen könnte?



Regener: Das Gespräch ist Handlung. Das Gespräch ist Kampf, Auseinandersetzung. Da passieren Dinge. Die Leute werfen sich Sachen an den Kopf. Sie bestätigen sich in Dingen, widersprechen sich. Sie sagen Liebevolles oder weniger Liebevolles. Das hat alles viel mit der Handlung zu tun. Es ist wichtig, in die Sache einzutauchen und mit den Leuten mitzufiebern. Letztlich ist die wesentliche Interaktion zwischen Menschen Sprache und Dialog. Bei mir sind es ja oft sogar mehr als zwei Leute, die miteinander reden, und das treibt durch seine Dynamik die Handlung ständig voran.



Kultur Joker: Sie haben einmal gesagt, dass Ihnen gerade das Schreiben von Dialogen so viel Spaß macht, weil darin so viel „Schrott“ geredet wird.



Regener: Ja, weil das Gesagte nicht unbedingt wahr oder wichtig, aber eben trotzdem nicht egal ist. Auch wenn sich jemand zum Beispiel wiederholt. Da kann man sagen: Das sind ja Laberer. Aber das ist Quatsch. Die Menschen singen in Gesprächen ihr eigenes Lied. Dadurch, wie sie sprechen, erklären sie sich, dadurch, wie man sie sprechen lässt, beschreibt man sie.



Kultur Joker: Wenn Sie die Dialoge schreiben, sind Ihre Figuren dann manchmal schneller als Sie selbst? Sagen sie plötzlich etwas, mit dem Sie gar nicht gerechnet haben?



Regener: Manchmal drängen sich plötzlich Dinge auf, die man sie sagen lassen sollte, obwohl man das vorher nicht geplant hat. Weil sich die Handlung in diesem Moment entsprechend entwickelt hat und die Kapitel aus sich selbst heraus wachsen, bleibt einem gar nichts anderes übrig. Ich merke also, dass ich durch Entscheidungen, die ich vorher getroffen habe, an einen Punkt komme, an dem die Figuren gar nicht anders können, als dieses oder jenes zu tun oder zu sagen. Sie handeln dann fast wie von selbst.



Kultur Joker: Wann wissen Sie, dass ein Dialog funktioniert? Lesen Sie ihn auf dem Papier oder lesen Sie ihn sich laut vor?



Regener: Das Buch besteht ja auch aus anderen Teilen: aus Beschreibungen, aus den Dingen, die passieren und die man einfach erzählt, und daraus, wie die Figuren sich verhalten. Da weiß man eigentlich immer recht bald, ob etwas gut oder okay ist oder nicht. Das betrifft auch die Dialoge. Das ist nichts, wo man später noch einmal ein Millimetermaß ansetzt oder einen Rechenschieber. Man kann im Grunde nur sagen: Okay, das kommt mir plausibel vor, das macht Spaß. In dem Buch finden die Dialoge oft zu dritt statt, weil Chrissie viel dabei, so etwas wie die dritte Hauptperson ist. Da merkt man relativ bald, ob ein Dialog lebendig ist. Man merkt es daran, dass die Dinge fast von selbst kommen, dass man die Antworten relativ schnell hat und völlig klar ist, wie die anderen sich in diesem Moment verhalten müssen.



Kultur Joker: Frankie und Freddie könnten als Brüder kaum unterschiedlicher sein. Was genau hat Sie an dieser Konstellation so gereizt?



Regener: Ja, vielleicht gerade das. Freddie war für Frank auch eine Leitfigur. In schweren Zeiten, wenn es Frank schlecht ging oder er es schwer hatte – etwa während seiner Bundeswehrzeit in „Neue Vahr Süd“ –, dachte er: Zur Not kann ich mit meinem Bruder darüber reden. Gerade weil sie so unterschiedlich sind, ist der Bruder für ihn natürlich eine Autorität. Gleichzeitig wusste er immer, dass Freddie auch ein Spinner und Quatschkopf sein kann und die Dinge in vielerlei Hinsicht einfach anders sieht als er. Aber eine gewisse Vorbildfunktion drängt sich immer wieder auf. Freddie ist sich dessen bewusst, und gleichzeitig bekämpft er das auch.



Kultur Joker: Sie sind also zugleich aufeinander angewiesen und ständig im Konflikt miteinander?



Regener: Frank verwahrt sich irgendwann dagegen, wie ein kleiner Bruder behandelt und von Freddie lächerlich gemacht zu werden. Es ist immer auch ein Kampf. Wie die beiden Brüder sich miteinander über all die Dinge verständigen, die sie erleben und die teilweise sehr lustig, sehr seltsam und bizarr sind – das hat auch mit dieser seltsamen und bizarren Stadt zu tun, in der sie sich bewegen, mit dem seltsamen und bizarren Wetter und mit der Tatsache, dass Frank in Chrissie verliebt ist. Das alles ist eine Gemengelage, die einen als Autor erst dazu bringt, anderthalb Jahre dafür herzugeben, einen Roman zu schreiben. Das muss sich ja auch lohnen – im Sinne davon, dass es wirklich ein Buch wird, das man selbst gerne gelesen hätte.



Kultur Joker: Frankie versucht, in Kreuzberg Fuß zu fassen. Freddie will eigentlich weiter nach New York. Bei beiden Brüdern geht es also um Aufbruch?



Regener: Ja. Das ist auch genau das Alter, in dem man solche Entscheidungen fällt. Und daraus kommt viel von der Melancholie: Frank sagt selbst, dass er nicht glaubt, dass sein Bruder, wie er sagt, nur für ein Jahr nach New York geht. Er glaubt, dass Freddie für immer weggeht und er ihn nur noch sehr selten sehen wird. Damit geht für ihn eine ganze Lebenszeit zu Ende. Als der große Bruder von Bremen nach Berlin ging, war das schon der erste Bruch. Aber grundsätzlich ist das für Frank auch der Abschied von der Kindheit und von der familiären Geborgenheit, weil der Bruder eben dazugehört hat.



Kultur Joker: Können Sie sich in Ihre Figuren so gut hineinversetzen, weil Sie in diesem Alter ähnliche Erfahrungen gemacht haben?



Regener: Ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, in den 1980er-Jahren zwischen 20 und 25 zu sein. Aber ich bin damals aus ganz anderen Gründen und auf ganz anderen Wegen nach West-Berlin gekommen. Und auch deshalb macht es mir Spaß, das zu schreiben: weil ich nicht über mich selbst erzählen muss. Es ist, als würde ich noch einmal ein anderes Leben leben – andere Entscheidungen treffen und sehen, wie es anders gelaufen wäre.



Kultur Joker: Vielen Dank für das Gespräch!