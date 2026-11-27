Während weltweit der Shopping-Wahn seit einer Woche Einzug hält, mündet er mit dem heutigen Black Friday im Grande Finale. Passend dazu hat die Gruppe Extinction Rebellion mehrere Werbeflächen in Freiburg am heutigen Black Friday mit einer anderen Botschaft bespielt: „Black Friday – No Future“ und „2,6 Grad noch vor GTA VII??“. Die Umweltorganisation Extinction Rebellion Freiburg will damit auf die Folgen des Massenkonsums für das Klima aufmerksam machen. Die Flächen wurden in der Nacht auf Freitag umgestaltet.

Der zweite Werbebanner spielt auf das Computerspiel „Grand Theft Auto“ an, auf dessen sechsten Teil Fans seit Jahren warten und das in den vergangenen Tagen weltweit mit seinem Release für Aufsehen sorgte. Doch die Zahl dahinter ist ernst: Selbst wenn alle Staaten ihre Klimaziele für 2030 und 2035 einhalten, steuert die Erde laut der Forschungsinitiative Climate Action Tracker auf eine Erhitzung von 2,6 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu. Mit der heute umgesetzten Politik wären es 2,7 Grad, die Folgen sind bereits zu spüren.

Foto: Extinction Rebellion

„Kein Tag zeigt so deutlich wie der Black Friday, dass unsere Wirtschaft auf immer mehr Konsum gebaut ist“, sagt Johanna Berger von Extinction Rebellion Freiburg. „Jedes Paket, das niemand braucht, kostet Rohstoffe, Energie und Arbeitskraft. Den Preis zahlen die Menschen in Fabriken und Lagerhallen, die Länder, in denen unser Müll landet, und die nächsten Generationen.“

Werbung erzeuge diesen Druck jeden Tag, an Haltestellen, Litfaßsäulen und auf leuchtenden Bildschirmen, auch mitten in der Nacht. „Werbung sagt uns ständig, dass uns etwas fehlt und wir es heute noch kaufen müssen. Für eine Nacht haben diese Flächen gezeigt, wohin uns dieses ständige Mehr führt“, sagt Kim von Extinction Rebellion Freiburg. „Die Klimakrise lösen wir nicht an der Kasse. Wir brauchen eine Politik, die ehrlich sagt, wie ernst die Lage ist, und jetzt handelt.“

Gegen den Black Friday protestiert Extinction Rebellion seit Jahren international. Auch die Aktion in Freiburg ist Teil anderer Aktionen, wie zum Beispiel die in München. Extinction Rebellion ist eine weltweite, gewaltfreie Klimagerechtigkeitsbewegung. Die Freiburger Ortsgruppe ist seit 2019 aktiv.