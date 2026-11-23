Der Merzhausener Weihnachtsmarkt ist seit vielen Jahren fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Region und findet regelmäßig am Samstag vor dem 1. Advent statt. In diesem Jahr lädt er am 28. November von 10 bis 18 Uhr dazu ein, Regionales zu entdecken. Die Ausrichtung des Marktes versteht sich rein lokal/regional mit Angeboten aus eigener Herstellung. Professionelle Weihnachtsmarkt-Beschicker (Wiederverkäufer) sucht man auf dem Merzhauser Weihnachtsmarkt also vergeblich.

Auf dem Markt präsentieren rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre liebevoll selbst gemachte Ware. Es gibt eine große Bandbreite an Angeboten, z.B. selbst genähte kreative Kinderbekleidung, selbst Gestricktes, Keramik, Papierkunst, Floristik und Gebasteltes wie z.B. ausgefallener Weihnachtsbaumschmuck oder Strohsterne. Für die Kulinarischen Genüsse gibt es allerhand Gebackenes wie Plätzchen, Linzer Torte oder auch Honig aus eigener Imkerei, selbst hergestellte Liköre, Schnäpse und vieles mehr. Zusätzlich bieten die Merzhauser Vereine Speisen und Getränke (Glühwein, Kinderpunsch, Pizza, Waffeln etc.) an.

Weihnachtsmarkt Merzhausen. 28. November, 10-18 Uhr. Marktplatz, Forum Merzhausen.