Schon nach den ersten Takten von Gerald Finzis Liedzyklus auf Texte von William Shakespeare wurde deutlich, dass dieser Abend mit dem museal-biedermeierlichen Konzept Liederabend wenig gemein haben würde. Hier sollte es nicht um kulturbürgerliche Selbstspiegelung gehen – hier sollte von existenziellen Themen gesprochen und erzählt werden. Meisterhaft deklamierend stellte der irische Bariton und Freiburger Ensemblemitglied Timothy Connor zu jedem Zeitpunkt den Textvortrag ins Zentrum seines musikalischen Ausdrucks. In atemberaubender Virtuosität schöpfte er das dynamische und tonale Spektrum seines warmen Baritons voll aus und schuf durch einen theatralisch-effektreichen Vortrag im intimen Rahmen des Winterer-Foyers einen Raum der emotionalen Unmittelbarkeit zwischen Text und Publikum. Begleitet wurde Connor von der US-amerikanischen Pianistin Deirdre Brenner, die in jedem Augenblick des Vortrags mit Connors Ausdruck und Impuls verschmolz. In den folgenden „Four Walt Whitman Songs“ von Kurt Weill gelang es Connor und Brenner auf wunderbare Weise, die kompositorische Ambivalenz der Lieder zwischen Broadway und europäischem Kunstlied auch interpretatorisch ausdrucksstark wiederzugeben.

Weills „Whitman-Songs“, die er unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs komponiert hatte, leiteten als eindringliches „Antikriegsdrama“ zum Zentrum des fein kuratierten Abends über: der Uraufführung von Jonathan Hecks „Dulce et decorum est“. Das Stück basiert auf Wilfred Owens berühmtem Gedicht, das wie kein anderes Werk der englischsprachigen Literatur die Schrecken und die Sinnlosigkeit eines industriell geführten Krieges ins Wort hebt. Der Komponist Jonathan Heck tappt dabei nicht in die Falle, die wortgewaltige Vorlage effekthascherisch umzusetzen oder pathetisch zu überhöhen. Er gibt in teils sterilen, teils aufwühlenden Klangwelten dem Text allen notwendigen Raum und schafft ihm eine ideale Bühne. Zudem erweitert Heck die Besetzung um ein Horn, wundervoll gespielt von Rita Salgado i Ricart, das als gefühlvolles Bindeglied zwischen Connors beeindruckend ausdrucksstarkem Bariton und den repetierenden Klavierparts dient. Ein langes Schweigen der Ergriffenheit legte sich nach dem Verhallen der letzten Zeilen auf das Publikum im Winterer-Foyer: „Mein Freund, du erzähltest nicht mit so großer Lust Kindern, die nach einem verzweifelten Ruhmesglanz dürsten, / die alte Lüge: Dulce et decorum est / Pro patria mori (Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben).“ Die Stilhöhe der künstlerischen Ausführung und die dramaturgisch kluge Auswahl des Programms haben gezeigt, welches existenzielle Erlebnis ein Liederabend immer noch sein kann und was er in Menschen an tiefer Ergriffenheit auszulösen vermag.