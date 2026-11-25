Wenn die Tage kürzer und die Temperaturen niedriger werden, freuen sich viele Menschen auf Plätzchen, eine gemütliche Tasse Tee und Weihnachtsdekorationen. Doch für einige bedeutet die kalte Jahreszeit vor allem eines: eine zusätzliche Belastung. Wenn ein warmer Rückzugsort und ausreichend wetterfeste Kleidung fehlen, können die eisigen Temperaturen schnell zu einer Gefahr werden.

Die Aktion „Wärme für Freiburg” unterstützt schon seit Jahren Menschen in schwierigen Lebenssituationen während der kalten Jahreszeit. Zum zehnjährigen Jubiläum startet die Bahnhofsmission Freiburg gemeinsam mit ihrem langjährigen Kooperationspartner ADCO – Freiburger Adventure Company die zehnte Auflage der erfolgreichen Hilfsaktion. Das Prinzip ist einfach: Im Online-Shop von ADCO können Unterstützer:innen ganz konkrete Hilfe für die kalte Jahreszeit schenken. Das Sortiment umfasst Winterhandschuhe, Isomatten und Schlafsäcke. Aufgrund der häufigen Nachfrage in den letzten Jahren gibt es in diesem Jahr auch erstmals Wintersocken und Regenponchos. Robert Klebes, einer der beiden Leiter der Bahnhofsmission, erklärt: „[…] Gleichzeitig freuen wir uns, dass die Aktion nun eine größere Preisspanne umfasst. So können sich noch mehr Menschen beteiligen und schon mit einem überschaubaren Betrag etwas spenden, das direkt bei den Menschen ankommt, die unsere Unterstützung brauchen.“

Dass die Aktion schon seit zehn Jahren besteht, ist vor allem dem Engagement zahlreicher Freiburgerinnen und Freiburger zu verdanken. In den vergangenen zehn Jahren hat sich „Wärme für Freiburg” zu einem festen Zeichen gelebter Solidarität in Freiburg entwickelt. Philipp Schweizer von ADCO: „Als Freiburger Unternehmen ist es uns wichtig, auch etwas an die Menschen in unserer Stadt zurückzugeben. […] Wir freuen uns, auch weiterhin ein verlässlicher Partner an der Seite der Bahnhofsmission zu sein.”

Die Aktion kann nicht nur über den Kauf einzelner Produkte unterstützt werden. Auch eine Geldspende unter dem Stichwort „Wärme für Freiburg” ist eine wertvolle Hilfe. Hier geht es direkt zum Shop der Aktion „Wärme für Freiburg“: www.outdoorshop.de/aktionen/waerme-fuer-freiburg/

Hier geht es direkt zur Geldspende für die Aktion „Wärme für Freiburg“. bahnhofsmission-freiburg.de/spenden/#_geldspende