Es ist Sommer und es blüht. Auch und gerade in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. Der Auftakt der Kooperation zwischen der Kunsthalle und dem Badischen Landesmuseum Karlsruhe, dessen Gebäude für die kommenden Jahre eine Baustelle ist, treibt die schönsten Blüten. „Bloom up! Die Sprache der Blumen“ heißt die erste gemeinsame Ausstellung in Baden-Baden.

Einzigartige historische Stücke steuert das Badische Landesmuseum aus seinem Bestand bei, die Kunsthalle setzt moderne Arbeiten zeitgenössischer Künstler als Kontrapunkt dazu, und im Ergebnis ergänzen sich die Kontraste überraschend gut. Die mit Blumen liebevoll bemalten Bauernschränke aus dem 17. und 18. Jahrhundert wurden von den Bräuten mit in die Ehe gebracht. Der Name der Braut steht deshalb auch auf dem Schrank, der sozusagen das gemeinsame Leben des Hochzeitspaars begleitet hat. Darüber schweben gigantische Blüten, mit denen das Künstlerpaar Petrit Halilaj und Alvaro Urbano an Blumengeschenke in ihrer Beziehung erinnern.

Die Blume als Symbol für Liebesglück. Aber unter den rund 50 Arbeiten finden sich auch die Sträuße des Leids. Belia Zanna Gaetha Brückner hat in der Serie „Hard to say I’m sorry” Blumensträuße nachgestellt, von denen ihre Gesprächspartnerinnen ihr erzählt haben. Die Blumen, manche billig, manche teuer und aufwendig gebunden, sollten als Wiedergutmachung dienen nach Gewalt in der Beziehung. Taryn Simon hat in großformatigen Fotografien die Blüten der Macht verewigt, Gestecke, die als Dekoration bei hochoffiziellen Anlässen mächtiger Menschen dienten. Zum Beispiel das Gesteck aus strahlend weißen Blumen, das die Vereinbarung zur Finanzierung der Baku-Tiflis-Ceyhan-Pipeline verschönert hat.

Jeweils passend dazu zwei wertvolle Werke aus dem Bestand des Badischen Landesmuseums: der ikonische Wandteppich „Der Pilger im Garten“, von Edward Burne Jones und William Morris 1901 geschaffen. Der männliche Pilger greift nach der jungen Frau, die inmitten einer Rosenblüte schläft. Weiße Lilien stehen für die Jungfräulichkeit, die sie wohl bald verlieren wird. Und die wunderbare große Seidendecke mit gestickten Blüten und Kronen kam wohl als Geschenk der badischen Markgrafen ins Kloster Lichtental, das Geschenk eines regierenden Fürsten der Barockzeit an die zurückgezogen lebenden Nonnen.

In einem mit Silberfolie ausgekleideten Raum thront auf einer silberfarbenen Säule eine spätgotische Pietà. Der Mantel der Muttergottes wurde später, vermutlich im Barock, mit Blüten bemalt. Die roten Tulpen stehen für Vergänglichkeit, aber auch für die Widerstandskraft der Muttergottes, die ihren toten Sohn in den Armen hält, aber seinen Tod durch den Glauben an dessen Auferstehung ertragen kann. Blutrote Tulpen prägen das Foto, mit dem die georgische Künstlerin Ketuta Alexi-Meskhishvili an die gewaltsame Niederschlagung eines Studentenprotests erinnert.

Einen wahren Blütenrausch entfaltet die Schau in dem Raum, in dem auf einem dreiteiligen Fresko aus der römischen Antike ein Reiher zwischen Gräsern und Blumen landet. Tausende frischer Blüten bedecken den Boden entlang der Wände, wo man ganz aus der Nähe die kunstvollen Steinmetzarbeiten an Kapitellen und Schlusssteinen des Mittelalters bewundern kann. Blüten gibt es nicht nur gemalt, fotografiert, gestickt, sie werden regelmäßig frisch geliefert vom Gartenbauamt Baden-Baden und von Floristen immer wieder frisch gesteckt für Willem de Roojjs Bouquet IX, das ausschließlich aus weiß blühenden Blumen bestehen darf. Passend zu Whites, seinem aus einem quadratischen, mit weißem Stoff bezogenen Bild.

Für den Duft sorgen also frische Blumen, für ein besonders intensives Dufterlebnis sorgt die Künstlerin Sissel Tolaas. Aus ihrem umfangreichen Duftarchiv hat sie für die Ausstellung drei Duftnoten ausgewählt, die aus unauffälligen weißen Sitzhockern strömen. Wie könnte man das Duftwunder der Heiligen Dorothea besser unterstreichen, die auf einem perfekt ausgeleuchteten spätgotischen Kirchenfenster zu sehen ist?

Mit „Bloom up!“ treten das Badische Landesmuseum und die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden den Beweis an, dass ihre Zusammenarbeit in der Tat einen Mehrwert für das Publikum generiert. Noch dazu liegt die Kunsthalle direkt im Grünen an der Lichtentaler Allee, flankiert vom Frieder Burda Museum auf der einen und dem LA8 auf der anderen Seite, wo „Vanitas. Die Schönheit des Vergänglichen“ ebenfalls viele Blüten sprechen lässt.

Bloom up! Die Sprache der Blumen. Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Lichtentaler Allee 8a, Baden-Baden, Di-So 10-18 Uhr. Bis 10.01.27.