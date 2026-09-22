Das 5. Höfe-Festival in der Rainhofscheune in Kirchzarten

Vom 25. bis zum 27. September verwandeln sich die Rainhofscheune in Kirchzarten und das umliegende Gelände wieder in den Schauplatz des Höfe-Festivals von Marktplatz-Landkultur. Was einst 2022 als einmalige Premiere begann, feiert in diesem Jahr bereits sein 5. Jubiläum. Gründer Christoph Wasser stellt erneut das Erleben und die Wertschätzung bäuerlicher Landwirtschaft in den Mittelpunkt.

Vorträge, Begegnungen & Figurentheater

Der Freitagabend widmet sich abends dem Leitthema „Zwischen Tradition und Zukunft, bäuerliche Landwirtschaft in Südbaden“. Nach Impulsvorträgen von Bernhard Nägele (Bildungshaus Kloster St. Ulrich) und Dr. Dieter Obermaier (Regio 24 e.V.) diskutieren Fachleute und Praktiker in einer von Anne Körkel moderierten Podiumsrunde über die Zukunft der Landwirtschaft.

Der Samstag beginnt um 12 Uhr auf dem Ausstellungsgelände mit einer Andacht, musikalisch umrahmt vom Männergesangverein Edelweiß Buchenbach. Neben Bauernmarkt, Verpflegungsständen, Tieren und moderner Landtechnik lädt eine kleine Experimenta dazu ein, Naturphänomene wie den Regenwurm, unser Trinkwasser oder die Artenvielfalt zu erkunden. Ab 14 Uhr werden im LandKultur-Zelt lebensnahe Geschichten geteilt: Mathias Reichenbach eröffnet die Runde mit Vorträgen über die Luzerne (Hülsenfrüchtler, u.a. Nutz- und Futterpflanze), gefolgt um 15 Uhr von Christian Zipfel, der über regionalen Wurmhumus aus Pferdemist berichtet. Nach einem Backstage-Gespräch um 16 Uhr mit Landwirt und Musiker Simon Schwär richtet sich um 17 Uhr die Mitmachgeschichte „Ein Regenwurm erzählt“ von Dorothea Bitti an Kinder von 4 bis 9 Jahren. Parallel verzaubert im Saal der Rainhofscheune Gregor Schwank mit seinem Figurentheater „Das Geheimnis unter der Erde“, bevor Dr. Dieter Obermaier um 17 Uhr Gedanken zu „Grünen Workcamps“ vorstellt. Ab 19 Uhr sorgt die Flying Farm Band mit Schwarzwälder Bluegrass für Stimmung im Saal.

Kulinarischer Abschluss

Der Sonntag startet kulinarisch und musikalisch mit einem Scheunenfrühstück sowie einer Matinee ab 11 Uhr im Saal, gestaltet vom Chor „Different voices“ und ab 12:30 Uhr vom Höllentäler Akkordeonclub zusammen mit Alphornbläser Franz Schüssele. Im LandKultur-Zelt geben Katja Brudermann und Rainer Bank um 14 Uhr Denkanstöße zur Frage „Bäuerliche Landwirtschaft oder Agrarindustrie?“, ehe um 15 Uhr erste Einblicke in das neue Theaterprojekt „Hinterwälder Krimi-Dinner“ gewährt werden. Um 16 Uhr berichten Julie und Sven Steiert von ihrem Wechsel von der Wiener Gastronomie auf den heimischen Schwarzwaldhof, gefolgt von einer Lesung des Landwirts Andy Hör aus seinem Roman „Was ich sehen kann“ um 17 Uhr. Nach einer erneuten Vorstellung des Figurentheaters um 15 Uhr beschließt im Saal ein Dialogformat mit Werner Braun zur Frage „Wie geht es dir mit der regionalen Lebensmittelversorgung?“ das reichhaltige Wochenende.

Besuch i.R. auf Spendenbasis. Weitere Infos: www.marktplatz-landkultur.de/hoefe­-festival/

Foto: Dialog und Begegnung stehen im Zentrum des 5. Höfe-Festivals in Kirchzarten © Marktplatz Landkultur