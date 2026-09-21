Zum Weltfriedenstag: Ulli-Thiel-Friedenspreis für Schulen in Baden-Württemberg 2026/27

1981 wurde von der UNO Generalversammlung beschlossen, den 21. September als Weltfriedenstags zu begehen. Passend dazu starten heute die Einsendungen/Bewerbungen des achten Ulli-Thiel-Friedenspreis für Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulen in Baden-Württemberg im Schuljahr 2026/27. Der Wettbewerb richtet sich an Einzelpersonen, Klassen, Arbeitsgruppen und Schulen aller Alters- und Klassenstufen. Aus den baden-württembergischen Bildungsplänen kann ein Friedensthema gewählt werden. Das Motto „Frieden schaffen ohne Waffen“ sollte in den Beiträgen deutlich werden. Es können Arbeiten in Form von Bildern, Plakaten, Kunstwerken, Collagen, Videos, Audiodateien, Unterrichtseinheiten, Projekten, Gedichten, Texte, Songs u.a. eingereicht werden.

Die Veranstalter, die Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), Landesverband Baden-Württemberg, die Evangelische Landeskirche in Baden, pax an! – Werkstatt für Pazifismus, Friedenspädagogik und Völkerverständigung, pax christi Baden-Württemberg, die Evangelische Landeskirche in Württemberg, die GEW Baden-Württemberg und die Erzdiözese Freiburg möchten mit dem Preis die Friedensbildung an den Schulen weiter stärken.

Am siebten Preis beteiligten sich 28 Schulen mit mehr als 60 Arbeiten. Bei der Preisverleihung am 26. Juni. 2026 in Stuttgart erhielt Kyra Brand vom Nellenburg-Gymnasium in Stockach für ihre „Geschichten eines Kindes“ den mit 500€ dotierten ersten Preis. Es gab weitere Preise für Kunst, Musik, Literatur und Schulprojekte.

Der Namensgeber Ulli Thiel (1943 – 2014) war Sonderschullehrer an der Erich-Kästner-Schule in Karlsruhe. Er war jahrzehntelang mit seiner Frau Sonnhild aktiv in der Friedensbewegung, insbesondere in der DFG-VK. und in der Friedensarbeit der Badischen Landeskirche. Er war Ideengeber der Menschenkette von Stuttgart nach Neu-Ulm 1983, der größten Aktion der Friedensbewegung in Deutschland mit 400.000 Menschen.

Die Einsendungen können mit einer kurzen Beschreibung per Mail Friedenspreis-utfp@posteo.de eingereicht werden oder per Post an: Ulli-Thiel-Friedenspreis, Holderstraße 16, 73779 Deizisau. Einsendeschluss ist der 19. März 2027. Die Preisverleihung wird am 25. Juni 2027 stattfinden. Weitere Infos: www.ulli-thiel-friedenspreis.de

Foto: Ulli-Thiel-Friedenspreis