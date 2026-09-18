Von Weltmusik bis Jazz der Zukunft: Das Freiburger Jazzfestival startet am Wochenende

Von lokalen Nachwuchstalenten über internationale Größen bis zu experimentellen Grenzgängen reicht das Programm des Freiburger Jazzfestivals, das vom 19. bis 27. September zahlreiche Spielorte der Stadt zum Klingen bringt. Den Auftakt bildet am 19. September, 20 Uhr im Jazzhaus der traditionelle Minigipfel der Freiburger Jazzszene mit dem Linus Rebmann Trio. Mit ihrem Debütalbum „Listen to the River“ eröffnet die junge Formation den Abend, bevor sich die Konzerte in verschiedene Kneipen der Innenstadt und in Haslach verteilen. Ein weiterer Höhepunkt ist der 10. Internationale Jazzhaus-Piano-Wettbewerb „In Memoriam Waldi Heidepriem“ mit den Vorrunden am 21. September, 16:30 Uhr und 22. September, 19:30 Uhr im E-Werk sowie der Endrunde am 23. September, 20 Uhr im Jazzhaus. Im Gasthaus Schützen gastiert Renner mit „Never Ending Story“ am 21. September, 20 Uhr, das Forum Merzhausen empfängt am 24. September, 20 Uhr das Emma Rawicz Quintet und auf dem Schlossberg lädt Jazz am Berg am 27. September, 14 bis 17 Uhr zum musikalischen Ausklang unter freiem Himmel ein. Das Festival beendet am 27. September, 20 Uhr Sorvina im Jazzhaus.

Weitere Info & Tickets: jazzfestival-freiburg.de

Foto: Sorvina © Shannon Kone