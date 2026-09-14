Ein Rundgang durch Kunsträume: Die nocturne zeigt Freiburgs vielfältige Gegenwartskunst

Am 18. September, von 18 bis 22 Uhr, verwandelt die nocturne Freiburg erneut in eine große Bühne für zeitgenössische Kunst. Museen, Kunstvereine, Galerien, Stiftungen und weitere Ausstellungsorte öffnen gemeinsam ihre Türen und laden dazu ein, die vielfältige Freiburger Kunstszene auf einem besonderen Kunstparcours zu entdecken. Besucher:innen können Ausstellungen erkunden, neue Kunsträume kennenlernen und mit Künstler:innen und Kulturschaffenden ins Gespräch kommen. Beteiligt sind unter anderem die Galerie Albert Baumgarten, Galerie Claeys, Galerie G, depot.K, E&K Stiftung, Galerie für Gegenwartskunst im E-Werk, Gedok K5, Kunstverein Freiburg, Kunstwerkstatt Freiburg, Museum für Neue Kunst, Morat-Hallen, StKK Stiftung für Konkrete Kunst Roland Phleps und T66 Kulturwerk. Neu in diesem Jahr ist ein kostenloser Shuttlebus, der zentrale und außerhalb gelegene Stationen miteinander verbindet. So lassen sich auch weiter entfernte Kunsträume bequem in den Rundgang integrieren. Ab 22 Uhr laden das Museum für Neue Kunst und das PEAC-Museum zur After Party in den Räumen des MNK ein.

Weitere Infos: kunst-in-freiburg.de