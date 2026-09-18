Oberrhein Messe: Neue Themenwelten und bewährte Highlights in Offenburg

Vom 26. September bis 4. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr, verwandelt sich das Messegelände Offenburg in eine vielseitige Erlebniswelt für die ganze Familie. Neu dabei ist der Bereich „Farm & Food“ in Halle 1B. Dort stehen regionale Erzeugnisse, moderne Landwirtschaft, Gartenbedarf und Genusswelten im Mittelpunkt. Besucher:innen erhalten Einblicke in Herkunft und Herstellung von Lebensmitteln und können regionale Anbieter kennenlernen. Im Mittelpunkt steht Regionalität, Authentizität und Nähe zum Erzeuger. Technikinteressierte können kleine Landmaschinen und moderne Geräte aus nächster Nähe erleben und vergleichen. Auch Themen rund um Bauen, Wohnen, Energie, Gesundheit, Freizeit, Mode und Mobilität gehören weiterhin zum vielfältigen Angebot. Für besondere Erlebnisse sorgen zahlreiche Sonderbereiche. Die Edelsteintage präsentieren Mineralien, Schmuck und Sammlerobjekte, das Oberrhein LeseFestival bringt Literatur und Begegnungen mit Autor auf die Messe, während Bella Italia mediterranes Lebensgefühl und italienische Spezialitäten verspricht. Kreative Inspiration bietet die Kunst- und Kulturwelt Schwarz.Wald.Bunt, saisonale Ideen finden Besucher beim Herbstzauber. Ergänzt wird das Programm durch den Kunsthandwerker- und Kreativmarkt, historische Traktoren, die Plattenbörse sowie Angebote rund um Gesundheit und Pflege.

Weitere Infos und Tickets: messe-offenburg.de

Foto: Oberrhein Messe © Marko Scheerschmidt