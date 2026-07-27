Sommernachtstraum in der Villa urbana: Klavierkonzert mit Minako Tsuruta in Heitersheim

Wenn die Abenddämmerung die Villa urbana in besonderes Licht taucht, lädt die Pianistin Minako Tsuruta zu einer musikalischen Reise voller Poesie, Farben und Klangbilder ein. Unter dem Titel „Ein Sommernachtstraum“ erwartet das Publikum am 2. August um 19 Uhr ein abwechslungsreiches Konzertprogramm, das von impressionistischen Mondscheinlandschaften bis zu spanischen Impressionen reicht.Den Auftakt bildet Claude Debussys berühmtes „Clair de lune“, dessen schwebende Klangwelt zu den schönsten Werken des musikalischen Impressionismus‘ zählt. Mit Robert Schumanns „Arabeske op. 18“ folgt ein Meisterwerk romantischer Innigkeit und Eleganz. Franz Liszts virtuose „Legende Der heilige Franziskus von Paula auf den Wogen schreitend“ beeindruckt anschließend mit dramatischer Ausdruckskraft und klanglicher Brillanz.

Im zweiten Teil des Abends entführt Minako Tsuruta ihr Publikum nach Spanien. Ausgewählte Stücke aus Isaac Albéniz’ Zyklus „España“ zeichnen eindrucksvolle musikalische Bilder von Städten, Landschaften und Stimmungen der Iberischen Halbinsel. Zu hören sind „Córdoba“, „Rumores de la Caleta“, „Granada“, „Malagueña“ und „Sevilla“ – Werke voller Leidenschaft, Rhythmus und mediterraner Atmosphäre.

Vorverkauf an der Tourist-Info. Weitere Infos: www.heitersheim.de

Foto: Minako Tsuruta verzaubert das Publikum im stimmungsvollen Ambiente der Villa urbana © Tourist-Info Heitersheim